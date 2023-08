Investito e ucciso dal treno sulla linea Venezia-Trieste

Dramma oggi, 24 agosto, attorno alle 4 del mattino, lungo la linea ferroviaria Venezia -Trieste.

Una persona è stata investita da un treno, nel tratto compreso tra le stazioni di San Donà e Quarto d’Altino. Sul posto sono giunte le autorità di polizia per i necessari accertamenti, mentre la circolazione sulla linea ferroviaria è stata sospesa.

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus. Solo dopo le 7, quando è arrivata l’autorizzazione alla ripartenza dei treni da parte delle autorità competenti presenti sul posto, la circolazione ferroviaria è potuta gradualmente riprendere.

Trenitalia informa che 9 treni Regionali sono stati limitati nel percorso, 2 cancellati, mentre altrettanti convogli ad Alta Velocità hanno accusato ritardi.

Problemi, in particolare, per i pendolari (turnisti a Porto Marghera, personale sanitario negli ospedali di Venezia, addetti al turismo) che già di prima mattina presto debbono recarsi in laguna. Proseguono le indagini per appurare quanto accaduto, non è escluso che possa essersi trattato di un gesto estremo.