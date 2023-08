Valle Ossi, il mega villaggio turistico sarà presentato a settembre

Villaggio turistico rurale a Valle Ossi, il Comune di Eraclea prepara la presentazione pubblica ai primi di settembre. Il progetto della mega struttura ricettiva open air da 14 mila presenze giornaliere sta affrontando gli ultimi passaggi per la Via in Regione e dopo l’estate si partirà a spron battuto con i lavori dopo che già le ruspe hanno spianato la vasta area alle spalle della laguna del Mort e sono state piantumate le nuove piante per ricreare la vegetazione autoctona con qualche aggiunta arborea.

Verranno ristrutturati i vecchi casolari rustici e ultimati gli interventi previsti per la nuova struttura destinata a cambiare il volto di Eraclea mare.

Sarà aperto per la stagione 2025. Un investimento da 100 milioni di euro per la società toscana Human Company che realizzareà e gestirà un villaggio turistico rurale, nel rispetto del territorio, integrandosi il più possibile, con tanta natura e servizi all’avanguardia per camper, roulotte, tende.

Ci sarà anche un parco acquatico con piscine poi aperte al pubblico a beneficio del Comune di Eraclea.

Una viabilità rivisitata all’ingresso e opportunità di lavoro per almeno 500 persone se non di più.

Gli ambientalisti sono preoccupati per l’impatto che potrà avere sul territorio, sulla spiaggia del Mort che è in territorio di Jesolo e che già il Comune confinante con Eraclea vuole tutelare con specifici vincoli sottraendola sempre di più alla spiaggia libera e libertina di oggi.

E la spiaggia della laguna del Mort diventerà un riferimento anche per gli ospiti del villaggio turistico. Sarà il più grande ambito turistico naturalistico del litorale veneto.

A guidare l’operazione è stata la trevigiana Numeria Sgr, legata all’avvocato e docente di Diritto, Bruno Barel, che la definì fin dalle prime battute nel 2016 e oggi affianca nel ruolo di advisor Namira Sgr e il fondo Copernico. Saranno queste a farsi carico della parte economica, assieme alla fiorentina Elite Vacanze, che si occuperà della gestione del futuro grande “villaggio open air”.

L’obiettivo è il mercato nordico con una proposta green immersa in 250 ettari di percorsi naturalistici. E sono previste dalle 3. 200 alle 3. 500 piazzole per case mobili che verranno trasportate direttamente per una capacità insediativa fino 14 mila presenze giornaliere.

Sono numeri che superano di gran lunga quelli delle maggiori strutture open air di Cavallino Treporti. Si aggiungano tre piscine, diverse “lagune”, 40 mila metri di area prendisole, due piazze, un teatro, negozi e quattro impianti sportivi.

La darsena avrà 150 posti barca, fino a 12 metri, più mini-appartamenti e appartamenti su due piani su una superficie di 20 mila metri quadrati con servizi e bar. Si attende solo l’ok definitivo dalla Regione e poi la viabilità di accesso sarà realizzata su un’unica strada perpendicolare al rettilineo di Eraclea, dopo il ponte sul canale Revedoli.

«Siamo alle battute finali», ha detto il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin, «con l’atteso via libera definitivo sulla Via in Regione. Prevediamo di organizzare una presentazione pubblica ai primi di settembre. Sarà una prima vera occasione per capire cosa verrà realizzato nella nostra località turistica e comprendere senza preconcetti quello che succederà con enormi benefici e indotti per il nostro territorio destinato a fare un salto di qualità dal punto dell’offerta turistica e della dotazione di strutture ricettive moderne e a basso impatto». —