Il falso chirurgo estetico dei vip torna libero in attesa della decisione sull’estradizione

Torna libero Matteo Politi, il falso chirurgo plastico “dei vip” condannato in Romania in via definitiva a tre anni e quattro mesi per aver esercitato la professione e operato decine di donne pur non avendo mai conseguito la laurea e nemmeno la maturità, ma solo il diploma di terza media.

La corte d’appello di Venezia ha accolto le richieste dell’avvocato difensore Catanzaro, revocando l’arresto di Politi e disponendo per lui solo l’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri, una volta la settimana.

L’uomo potrà quindi riprendere il mestiere di inserviente in un hotel di Mestre.

Questo in attesa dell’udienza sulla sua estradizione, alla quale oggi si è comunque opposto.