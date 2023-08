Disabile in carrozzina con respiratore, imbarco negato sul volo Ryanair Cagliari-Venezia

«Sono un disabile in carrozzina, costretto a ricorrere all’utilizzo di un respiratore, un piccolo apparecchio ventilatore. E sul volo Ryanair Cagliari-Venezia di lunedì scorso mi è stato negato l’imbarco». E’ la denuncia di Daniele Rinaldo, ingegnere idraulico veneziano, progettista di numerosi interventi di salvaguardia in centro storico e laguna, tra cui la difesa dalle acque della basilica di San Marco.

«Sono stato involontario protagonista di una vera e propria discriminazione, in quanto disabile, da parte di Ryanair» racconta l’ingegner Rinaldo «Io sono malato di Sla, circostanza questa comunicata al personale di terra di Ryanair. Una malattia mi costringe invalido su una carrozzina e sono pressoché costantemente attaccato a un respiratore, un piccolo apparecchio ventilatore che non utilizza ossigeno e che ha una batteria simile a quella di un computer».

«Nonostante questo» continua l’ingegnere «da buon ex rugbista, continuo a lavorare e a cercare di vivere una vita, per quanto possibile, normale, viaggiando abbastanza spesso. Negli ultimi 5 anni ho volato almeno 30 volte, con diverse compagnie». Fino a lunedì scorso, quando gli è stato negato l’imbarco, «Sono arrivato in Sardegna, il 29 luglio, con la medesima compagnia e lo stesso ventilatore senza problemi. Lo scorso maggio sono andato a Tel Aviv, volando con due compagnie (una delle quali ancora Ryanair), sempre senza problemi pur usando il ventilatore. Nel sito dell’Enac, alla voce Articoli vietati in cabina, non ho trovato traccia di questo tipo di dispositivo, a me invece contestato e ho puntualmente esibito dichiarazione del mio medico curante della necessità di utilizzare un tale supporto alla respirazione». Ecco perchè l’ingegnere Rinaldo non riesce a darsi una motivazione plausibile per giustificare quello che gli è successo

Lunedì scorso Ryanair ha rifiutato l’imbarco, «asserendo l’impossibilità di trasportare il ventilatore in funzione. Oltre ad avermi fatto attendere ore, non ho poi ricevuto alcun tipo di assistenza o aiuto una volta lasciato a terra, né tanto meno sono stato riprotetto su altri voli. Ci hanno lasciati in aeroporto a Cagliari (per fortuna avevamo un posto dove rientrare, se no avremmo anche dovuto cercare e sperare di trovare un albergo in piena stagione turistica). Ritengo che questa sia a tutti gli effetti una insopportabile discriminazione in quanto disabile, forse legata a una situazione di overbooking (l’aereo era strapieno, sacrificando così una persona per cui c’era una parvenza di motivazione)”.

Dopo ore di attesa in aeroporto, è partita un’affannosa ricerca per il biglietto di rientro per il giorno successivo. Sia Volotea che Ita hanno detto di non avere alcun problema a trasportare il ventilatore (che emette solo aria senza ossigeno), con costi però di circa 600 euro per due persone (volo non diretto, purtroppo con scalo a Roma), avendo prenotato all’ultimo e con rientro il giorno successivo intorno alle 24. La cifra non rende però evidenza del disagio che ho dovuto subire.

«Mi auguro che Enac possa ora accertare i fatti e sanzionare la compagnia» auspica Rinaldo «Per parte mia, nessuno credo mi risarcirà per l’umiliazione subita e per i disagi fisici e psicologici miei e di chi mi accompagnava, perché quando si muove una persona nelle mie condizioni tutto deve essere organizzato prima. Almeno mi venga rimborsato quanto prima il costo dei nuovi biglietti che ho dovuto ricomprare”.

«Al passeggero non è stato negato l’imbarco» replica una nota della compagnia «In conformità con i termini di Ryanair le macchine BiPap possono essere trasportate a bordo, ma non è consentito utilizzarle, come il passeggero stesso intendeva fare. Gli è stata offerta una riprotezione gratuita sul primo volo disponibile, il giorno successivo, ma ha rifiutato”