Beach on fire a Cavallino, sabato sera uno show lungo 12 chilometri

Parte il conto alla rovescia per l’appuntamento più attesto dell’estate a Cavallino-Treporti. Le seimila luci del Beach On Fire sono pronte ad accendersi per far brillare sotto una pioggia di colori i 12 chilometri di litorale incantando grandi e bambini. Appuntamento sarà alle 22.30 di sabato 26 agosto 2023, e sarà visibile da tutto il litorale della località.

«L'iniziativa del Comune di Cavallino-Treporti, promossa dal Parco Turistico di Cavallino-Treporti in collaborazione con Assocamping e realizzata dalla ditta Parente, leader in Italia per questo tipo di spettacoli, è divenuta uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi sul litorale, tanto da aver attirato nelle ultime edizioni quasi 200 mila spettatori» spiegano Francesco Berton, presidente di Assocamping, e Paolo Bertolini, presidente del Consorzio Parco Turistico «Per i residenti è un appuntamento atteso e, inoltre, rappresenta l'occasione, nell'ultimo periodo dell'estate, per ringraziare i numerosi ospiti che con affetto e fedeltà hanno scelto di passare le loro vacanze a Cavallino-Treporti. Il Beach On Fire è un evento unico nel suo genere, tanto da essere nel guinness dei primati come lo spettacolo pirotecnico più lungo al mondo, e nonostante le sue dimensioni è anche tra i più sostenibili in termini di emissioni rumorose e inquinanti, in linea con i principi che da sempre perseguiamo per la tutela del nostro ecosistema».

I numeri. Giunto alla diciottesima edizione, lo spettacolo pirotecnico prevede il lancio di oltre 6.000 artifici, sparati da 10 postazioni sincronizzate via radio che coprono tutti i 12 chilometri di litorale dal faro di Cavallino a quello di Punta Sabbioni, tenendo incollati col naso all’insù gli spettatori per ben 17 minuti di colori e meraviglia. Dieci squadre di tecnici della ditta Parente saranno al lavoro dal mattino per allestire le postazioni prima dell’arrivo dei turisti in spiaggia. Al pomeriggio seguiranno i test e alle 22.30 l’inizio dello show.

«La prima volta che abbiamo discusso di questo spettacolo con l’amministrazione e Assocamping sembrava una fantasia, ma poi siamo riusciti a trasformarla in realtà» ricorda Antonio Parente, della Parente Fireworks, ditta che organizza lo spettacolo e ne dirige la parte artistica «L’azienda ha oltre 110 anni di storia alle spalle nel settore, tramandandosi tutti i segreti del mestiere già da 5 generazioni e guardando sempre al miglioramento tanto a livello artistico quanto ambientale. Per progettare lo spettacolo, sulla carta, ci vuole più di una settimana – prosegue Parente –. Quest’anno giocheremo molto sui toni dei colori. Sarà uno spettacolo vivace e d’impatto visivo. Grazie alla lunghezza del litorale, poi, sfrutteremo l’ampia dimensione per creare una specie di “òla”, un’onda con i fuochi che andrà e tornerà di postazione in postazione tra i due fari».

«Ogni anno cerchiamo di abbattere sempre di più l’impatto ambientale» prosegue Parente «Da tempo, infatti, abbiamo eliminato i botti conclusivi, limitandoci solo a quello di inizio spettacolo che ha una doppia funzione: attirare la gente in spiaggia per l’inizio, ma a livello funzionale verificare la portata del vento, per eventuali aggiustamenti dei tempi tra le sessioni di sparo. Si è cercato di limitare il più possibile anche il rumore, riducendo i calibri dei mortai, e si è lavorato molto anche sui tipi di involucri di rivestimento degli esplosivi, che una volta erano in plastica o alluminio. Così da non rilasciare materiali inquinanti in mare o sulla spiaggia. Magari la gente pensa che questi sono aspetti a cui non crediamo, ma in realtà non è così».