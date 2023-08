Granchio blu in Veneto, il pescatore si commuove: "Non sappiamo se ci sarà un domani"

In occasione della visita del presidente della Regione Luca Zaia a Porto Tolle, all'evento di Coldiretti, Giovanni Franzoso, pescatore, ha illustrato la situazione drammatica provocata dal granchio blu in Veneto. "Abbiamo bisogno di voi, delle istituzioni. Vedo tutti i soci a terra, non sappiamo se ci sarà un domani. Già ad ottobre dovremo adottare soluzioni drastiche" (video Ferro)

