Al Caribe Bay di Jesolo arriva Agua Azul, centro benessere e spa con piscine in stile Mar Morto

Centro benessere e spa, è la nuova frontiera di Caribe Bay. Il progetto è stato già presentato e sarà pronto per il 2025. L’area verrà incastonata come una gemma azzurra nell’ambientazione caraibica del parco a tema acquatico. Troverà spazio tra l’altro una vasca ad alta salinità, come nel Mar Morto. I lavori scattano a settembre.

Agua Azul è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo di 40 milioni di euro. L’obiettivo è potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte dal cambiamento climatico. Nel futuro, oltre alle emissioni zero già avviate, anche la possibilità di sfruttare l’acqua di mare per combattere la siccità.

Caribe Bay sta per concludere una stagione ancora migliore dello scorso anno e le presenze sono in aumento in quest’estate da molti considerata sottotono. Il prodotto e servizio funzionano, con aumenti limitati del prezzo di ingresso. Per questo motivo il proprietario, Luciano Pareschi, non si ferma e pensa al futuro. Agua Azul, area benessere con Spa, sarà la nuova proposta che trae ispirazione dalle terme a cascata di Saturnia, come dalle spiagge del Mar Morto.

Si potranno così integrare la tradizionale offerta di attrazioni e gli spettacoli con nuove proposte per il relax, benessere e cura del corpo. Sorgerà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale, che abbraccia gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show.

Lo stile è sempre caraibico,in un continuum tra spazi interni ed esterni, in ossequio alla vocazione green, con un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua.

La ricostruzione al computer del progetto Agua Azul

Nella parte esterna, 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e una grande piscina ad alta salinità, per galleggiare proprio come nel Mar Morto.

Nella parte interna, diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco avvolti nell’ambientazione tropicale e una stanza del ghiaccio. Previsti trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria Spa immersa in una scenografia che si sposa con filosofia alla base della continua evoluzione di Caribe Bay. E sarà accessibile a tutti gli ospiti al pari delle attrazioni.

Solo i trattamenti benessere saranno a pagamento. In prospettiva – ma Pareschi per il momento non si è esposto – si potrà parlare di centro benessere anche invernale sempre nell’ottica di un vero allungamento stagionale.

Intanto, cresce l’offerta di eventi e spettacoli dal vivo nei parchi divertimento e Caribe Bay è perfettamente in linea con i suoi spettacoli e l’animazione che fanno la differenza in un parco a tema acquatico che non propone solo piscine e scivoli vertiginosi.

Nel cuore della stagione, i dati registrati dall’Associazione Parchi Permanenti Italiani - Federturismo evidenziano un trend in netta accelerazione, sul modello di quanto già da tempo avviene in molti parchi esteri.

Caribe Bay, come molti altri parchi, punta molto su una clientela non solo italiana, ma internazionale che chiede sempre una marcia in più. Come i pirati e i giocolieri, le ballerine e gli acrobati che volteggiano a determinate ore della giornata cadenzando gli spettacoli.

Si stima che, entro la fine del 2023, le strutture in Italia avranno investito più di 15 milioni di euro in allestimenti, scenografie, effetti speciali, costumi e ingaggi di artisti da tutto il mondo. A questi si aggiungono gli accordi commerciali per concerti e festival musicali. Cifre rilevanti, che si sommano agli oltre 120 milioni già spesi nel 2023 in nuove attrazioni e ampliamenti.

«Il legame tra parchi divertimento e spettacoli», spiega Luciano Pareschi, che è anche presidente Associazione parchi permanenti italiani, «si consolida già negli anni’50 con Disneyland e trova oggi una delle sue massime espressioni nell’esperienza di Puy du Fou, parco francese con 2 milioni di visitatori l’anno, basato esclusivamente sull’offerta di spettacoli con produzioni mastodontiche, migliaia di figuranti e soluzioni scenografiche innovative.

Oggi anche i parchi italiani hanno compreso il valore di questa componente di intrattenimento e propongono un’offerta di qualità spesso superiore alle aspettative del pubblico».