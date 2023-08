Turista ubriaco semina il panico: notte di paura al Laguna Village di Caorle

Momenti di paura al Camping Laguna Village di Caorle, in via dei Cacciatori, in zona Falconera, la sera di lunedì.

Un turista di 30 anni della Repubblica Ceca, completamente ubriaco, semina il panico al volante del suo furgone, girovagando a zig zag per la struttura in modo pericoloso; sfiora altri utenti e alla fine si “stampa” contro un albero del camping.

A quel punto, il direttore Stefano Fusetti infila il braccio nella vettura e gira le chiavi del furgone, spegnendo il motore e impedendo così all’automobilista di rendersi ancora più pericoloso di quanto non lo fosse già stato.

Poco dopo, allertati da diverse chiamate, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e un’ambulanza del Suem 118, il cui equipaggio ha caricato l’automobilista sul proprio mezzo, trasferendolo al Pronto soccorso. I militari dell’Arma hanno poi riaccompagnato il turista nel camping, che ieri mattina lo ha invitato a lasciare la struttura.

«Non lo vogliamo più vedere, per fortuna è partito», hanno riferito ieri dal camping, dopo avere smaltito la tensione del lunedì sera.

Il fatto ha destato clamore, perché mai un episodio simile era capitato in questo campeggio collocato in una zona tranquilla dell’estremo nord della terraferma caorlese. Infatti, il Laguna Village sorge in un contesto ambientale fantastico, a ridosso della foce del canale Nicesolo che, tra le valli di Caorle, divide Caorle stessa da Vallevecchia e quindi dal comprensorio della Brussa.

Da qualche giorno al Laguna Village era arrivato anche il trentenne ceco: aveva raggiunto il camping assieme all’ex moglie.

Al culmine di una discussione, nella giornata di lunedì, il turista di 30 anni avrebbe alzato troppo il gomito e, in preda ai fumi dell’alcol, è salito sul furgone e lo ha messo in moto.

Ha percorso molti metri sui viali interni della struttura, seminando il panico. E, per fortuna, il primo intervento, quello del direttore, è stato molto coraggioso.

Dopo lo schianto contro l’albero, infatti, il turista ha cominciato ad andare in escandescenze, prendendosela con chiunque passasse nelle vicinanze. Ha mostrato anche scarsa collaborazione, sia con i carabinieri che con gli operatori sanitari. Una volta al Pronto soccorso è stato sedato con dei tranquillanti ed è rimasto piantonato all’interno della struttura sanitaria.

È stato denunciato per danneggiamenti e resistenza, ma i carabinieri trasmetteranno anche un rapporto alle autorità ceche su quanto relazionato dalla struttura per come aveva guidato nel camping.

«Non so se il caldo gli abbia dato alla testa, oppure se le tensioni con l’ex moglie lo abbiano tradito.

Non ci interessa: abbiamo trascorso una serata infernale», ha raccontato il direttore Stefano Fusetti, una volta archiviata la spiacevole esperienza, «spero che un episodio simile non si ripresenti mai più».