A Jesolo la polizia locale sarà dotata di taser, la sperimentazione durerà sei mesi

La polizia locale di Jesolo sarà dotata di taser, sta infatti per iniziare la sperimentazione. Ieri è stata presentata la proposta alla conferenza dei capigruppo, dopo che il Governo ha aperto alla possibilità di dotare dell’arma a impulsi elettrici anche i Corpi dei Comuni non capoluogo di provincia con meno di 100.000 abitanti.

Il percorso prevede una sperimentazione della durata di 6 mesi, durante i quali il Corpo di Polizia locale sarà dotato di quattro taser.

Gli agenti

Saranno a disposizione di un primo gruppo di dieci agenti che dovranno seguire un corso di formazione per l’impiego dell’arma. Dopo il passaggio alla conferenza dei capigruppo, il progetto approderà in Consiglio comunale, nella seduta del 31 agosto, con la proposta di modifica del regolamento di Polizia locale.

Approvata l’iniziativa, il taser entrerà subito tra le armi in dotazione al Corpo per la sperimentazione. Jesolo sarà così una delle prime città d’Italia, non capoluogo di provincia e con meno di 100.000 abitanti, ad avviarla.

«Ritengo che dotare i nostri agenti di questo strumento possa rendere molto più efficace l’attività di contrasto ai reati di tipo predatorio, allo spaccio di droga e più in generale alla tutela della sicurezza urbana» dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, «tale effetto positivo è quanto si registra nelle città dove il taser è già utilizzato e, per quanto l’auspicio sia che gli agenti non si trovino mai nella necessità di doverlo usare, avere a disposizione una risposta ulteriore e non letale in caso di bisogno è importante.

Ma il taser è anche uno strumento di sicurezza personale per i nostri agenti che si somma alle bodycam e ad altre dotazioni già in uso.

Si tratta di un ulteriore passo che conferma l’importanza rivestita dal tema della sicurezza per questa amministrazione, e insieme un investimento per la tranquillità di cittadini e ospiti».

La sperimentazione

Da Roma, il plauso del sottosegretario al Ministero dellInterno, Nicola Molteni. «Condivido e plaudo all’iniziativa del Comune di Jesolo di avviare la procedura di sperimentazione per dotare la Polizia Locale cittadina del Taser» ha commentato «il taser si è confermato, in questo anno e mezzo dall’introduzione, dal 14 marzo 2022, uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza che ha dato risultati straordinari in termini di deterrenza, protezione e tutela dell’incolumità degli operatori della sicurezza nazionale».

«La scelta dell’amministrazione di Jesolo, di rafforzare con l’uso del Taser le misure a tutela dell’operatività della Polizia Locale» conclude Molteni, «rappresenta una soluzione di lungimiranza e di grande attenzione per intensificare i controlli di sicurezza urbana a beneficio dei cittadini e della comunità locale. La Polizia Locale rimane di grande interesse da parte del Governo che è al lavoro per una riforma ordinamentale attesa da anni che possa riconoscere alla polizia di prossimità e territoriale diritti, tutele e dignità».

Un elogio al Comune è giunto anche dalla deputata leghista Giorgia Andreuzza in linea con il sottosegretario Molteni: «Positivo che il Comune di Jesolo abbia avviato la sperimentazione seguendo l'esempio di Venezia e altre amministrazioni comunali».