Film a luci rosse al club Hierbas di Jesolo: a settembre arriva la pornostar Martina Smeraldi

Film hard al lido di Jesolo, sarà girato al dinner club Hierbas ai primi di settembre. Il locale adiacente e collegato alla celebre discoteca King’s è sempre più sotto il riflettori a luci rigorosamente rosse.

Dopo aver ospitato negli anni scorsi diverse cene con le più importanti pornostar italiane e straniere, con tanto di spettacoli spinti e improvvisati tra le tavole bollenti, i gestori hanno dato il via libera all’ambientazione di un film con la star italiana del porno Martina Smeraldi.

La data non è stata ancora comunicata ufficialmente, anche per non destare troppa insana curiosità e stimolare orde di giovani a correre affacciati ai cancelli e finestre del locale. Sarà nei primi giorni di settembre, quando il dinner club più conosciuto di Jesolo diventerà una sala cinematografica dedicata alle prodezze della sensuale Martina e degli altri attori che faranno parte del film a luci rosse dell’estate.

Ex studentessa di Scienze dei servizi Giudici all’Università degli Studi di Cagliari, Martina ha iniziato la sua carriera a 19 anni sfondando nel mondo del cinema hard e ricevendo, lo scorso gennaio, il premio Oscar del Porno.

Originaria di Cagliari, si era pagata gli studi lavorando come attrice di film per adulti, spinta da un innato esibizionismo e spontaneità. L’attrice sta dunque per arrivare a Jesolo, dove soggiornerà in un hotel del lido con la sua troupe, tra registi, attori, truccatori e chi più ne ha più ne metta.

La trasgressione è di casa al lido d Jesolo. Qualche anno fa era stato girato un video hard, postato poi in rete tra i siti specializzati, in un noto hotel di Jesolo. Il Maxim, in piazza Mazzini, è da oltre vent’anni un locale famoso per la lap dance e gli spettacoli molto spinti, che hanno visto calcare il palco dalle più celebri attrici e spogliarelliste italiane e straniere.

Il King’s, con annesso Hierbas, ha ospitato negli ultimi anni le cene con le attrici più famoso del jet-set a luci rosse e il suo dinner club Hierbas, tra atmosfere orientaleggianti, lusso e mondanità, sembra essere la location ideale per questo film. Una sorpresa del tutto inaspettata e un film che in qualche modo sarà collegato alla città di Jesolo.