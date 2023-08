Una prof di Noale sulle vie dei pellegrini: 745 km a piedi sulla Francigena

Trovare la forza di voltare pagina quando la vita ti costringe ad affrontare qualche ostacolo e, per farlo, guardare dentro se stessi riscoprendo quelle qualità interiori che ti permettono di rialzare la testa e andare avanti nel cammino della vita. È l’esperienza vissuta da Angela Granzo, 34 anni, noalese ora residente a Torino dove insegna latino e greco.

La “strada per la salvezza”, nel suo caso, si chiama via Francigena, 745 chilometri a piedi, da Vercelli a Città del Vaticano. Un percorso le cui tappe principali sono state documentate sul profilo instagram @thebarbiepeof_745.

Al passo della Cisa

«Ho insegnato da precaria in provincia di Venezia» racconta Angela «poi nel 2020 mi sono spostata in Alta Val di Susa per seguire il mio ex marito che aveva trovato lavoro lì. Ho trovato un posto da insegnante in un liceo, il Des Ambrois di Oulx, un posto che mi ha cambiato la vita. Lì mi sono appassionata alla montagna mantenendo il mio allenamento di corsa su strada ma poi, una volta che ci siamo lasciati con il mio ex marito, nel 2021, ho scoperto che mi mancava la vita di città e ho chiesto il trasferimento a Torino dove vivo tuttora e insegno al liceo Umberto I. Qui partecipo anche a gare di corsa».

Ma com’è nata l’idea di questa sfida? «Tutto è nato durante l’ultimo anno scolastico, quando ho deciso chiudere con la situazione pesante che mi era capitata e ricostituirmi un nuovo percorso prima possibile. Un cambio di vita radicale, città, posto di lavoro e una volta terminato tutta la parte formale ho capito che nelle mie corde c’era un viaggio come questo».

Come lo ha pianificato? «Sono partita da Vercelli, il 31 luglio, per evitare la tangenziale di Torino e poi via via ho toccato le varie località che sono attraversate dalla via Francigena, Garlasco poi Miradolo Terme, passando per Pavia fino a Piacenza. Ho attraversato Alseno, Fornovo, in provincia di Parma. Poi Cassio e di lì in Toscana a Pontremoli. Tra Aulla e Sarzana è stato molto impegnativo perché si attraversano delle montagne, poi sono passata in Versilia, Gambassi Terme, Monteriggioni per poi entrare nel Lazio, Bolsena, Viterbo e Sutri fino all’arrivo a Roma il 17 agosto: sono giunta a San Pietro distrutta. Ho percorso circa 50-60 chilometri al giorno quando le tappe previste sono di solito di 30, per un totale di 745 chilometri».

Le difficoltà sulla strada non sono mancate. «In alcuni punti della Francigena, in particolare tra la Toscana e il Lazio dove il percorso è stato molto impegnativo con un ampio dislivello non c’è acqua, lì è stata dura. Pur essendo poi abbastanza allenata non avevo considerato i dolori ai piedi e il peso dello zaino. E poi a volte la difficoltà di trovare dove mangiare, a volte non mi facevano sedere ai tavoli perché ero sola. Mi ha colpito il fatto che le persone che incontravo, quasi tutti uomini, mi chiedevano se davvero ero una donna da sola a compiere quel viaggio. Avevo calcolato di arrivare per il 23 e invece ce l’ho fatta prima del previsto».

Terminata questa impresa come si sente adesso? «Mi sento riconosciuta, me stessa, pienamente, gambe e testa cuore colmi di gioia, non credo di essere mai stata così felice. Ogni mattina mi alzavo e nonostante qualche ansia partivo senza nessuna esitazione. Vorrei che tutto questo desse la carica ad altre persone, soprattutto alle donne, per dimostrare che tutto è possibile, seguendo i propri tempi e le proprie innate capacità».