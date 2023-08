Multe, Jesolo e Bibione da record in provincia di Venezia. Grazie ai turisti

Un tesoretto da oltre 30 milioni di euro nelle casse delle amministrazioni comunali. Fondi extra di bilancio o finanziamenti a tasso zero da Roma? Nient’affatto. Sono il frutto delle multe stradali. E a pagarne il conto sono in larga parte i turisti. Lo si intuisce dai dati delle entrate procapite che ciascun residente di un singolo comune versa ogni anno nelle casse comunali. Un dato nel quale sfugge e non viene conteggiato – e non potrebbe essere altrimenti – il visitatore che viene sanzionato e poi paga la multa. Ma non è tutto. A scatenare le polemiche sono anche i residenti che ritengono di essere usati come bancomat dalle amministrazioni locali per ripianare i conti. Solo pochi giorni fa, a Cadoneghe nel Padovano, un autovelox di nuova installazione - che aveva pizzicato in poco più di un mese 24mila automobilisti - era stato fatto saltare in aria proprio per questo motivo.

Sta di fatto che nel Veneziano al primo posto si colloca Jesolo. Con i suoi 26.199 residenti incassa dagli illeciti stradali ben 2,3 milioni di euro. Per ciascun residente, questo significa 87,56 euro all’anno. Delle due l’una: o gli abitanti sono particolarmente “fallosi” in tema di norme stradali, oppure il dato viene gonfiato dalle frotte di turisti che – vuoi per un parcheggio sulle strisce blu senza tagliando o per un eccesso di velocità – vengono multati.

Al secondo posto, San Michele al Tagliamento che incassa “solo” 954 mila euro spalmati su 11.822 residenti per un totale di 83,49 euro a persona. Anche in questo caso, niente male. Al terzo posto si piazza Venezia. Il capoluogo di Regione totalizza incassi stellari grazie anche a un numero di residenti che non ha eguali in provincia. Ma anche per merito di numeri di presenze turistiche da capogiro. Il che porta a un numero di sanzioni elevato. Basti pensare a tutti quei turisti che, ignari dei limiti ben segnalati, attraversano il ponte della Libertà tra Mestre e Venezia convinti che si tratti di un prolungamento dell’autostrada e che solo all’ultimo si accorgono degli autovelox che impongono il limite di 70 km all’ora. Una vera e propria manna dal cielo per le casse di Ca’Farsetti, che infatti riceve ogni anno quasi 15 milioni di euro dalle multe stradali. Tradotto in euro pro capite, fa 59 euro che devono essere moltiplicati per i 261 mila residenti del Comune. A seguire, c’è Caorle con 54 euro pro capite di incassi per un totale di 608 mila euro.

La classifica

Come spiega Openpolis, c’è una voce tra le entrate di bilancio intitolata “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, inclusa all’interno delle entrate extra-tributarie.

Sono inclusi in questa sezione gli incassi del comune relativi a multe, ammende, sanzioni. Mediamente, i comuni italiani incassano 14, 65 euro pro capite da multe e ammende. In Italia, numeri importanti vengono registrati nelle amministrazioni liguri con una media tra le più alte (35, 69) seguite da quelle venete (30, 29) e umbre (28, 88).

Restando nel Veneziano, sul fronte dei controlli sulla regolarità dei mezzi e delle assicurazioni (ma non finalizzati a fare cassa) già a inizio anno era entrato nel vivo lo stanziamento previsto dalla Città metropolitana per l’entrata in vigore del Sistema di lettura targhe (e videosorveglianza) con telecamere posizionate lungo le arterie principali di accesso all’area provinciale di Venezia. Nel dettaglio, ecco dove sono stati installati i nove portali già in funzione: lungo la strada provinciale 17 del comune di Vigonovo; lungo la strada provinciale 25 nel comune di Fiesso d’Artico; lungo la strada provinciale 38 nel comune di Noale; lungo la strada provinciale 84 nel comune di Scorzè; lungo la strada provinciale 39, sempre nel comune di Scorzè; lungo la strada provinciale 58 nel comune di Ceggia; sul ponte della liberà all’ingresso in direzione Venezia; infine, sempre sul ponte della Libertà in direzione Mestre.