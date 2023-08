L’Ibis sacro divora il granchio blu in laguna a Venezia: la foto

Un ibis sacro che divora un granchio blu nella laguna nord di Venezia e la scritta “Lui ci salverà dal granchio blu”. Fa parlare lo scatto di Mauro Ballarin. E qualcuno si domanda se l’ibis dal lungo becco arcuato che divora tutto ciò che vede, e che si sta diffondendo nel nostro territorio a macchia d’olio, possa essere una ipotetica soluzione al contenimento del granchio blu.

«Siamo in presenza di due specie alloctone» spiega l’ornitologo e naturalista, Alessandro Sartori, studioso degli ibis, «due specie d’oltreoceano che non c’entrano nulla con la nostra biodiversità, entrambe dapprima introdotte e poi adattate agli habitat europei e della laguna».

Prosegue: «L’ibis è da poco che nidifica in laguna e sta prendendo sempre più piede, dieci anni fa era una specie rara, ora è uno degli uccelli più comuni in laguna e a Venezia».

Ancora: «L’ibis è stato visto mangiare il gambero americano, altra disgrazia di importazione che infesta fiumi e canali, la notizia è molto interessante, perché il granchio blu ha questi speroni ai lati che rendono difficile che tutti se ne cibino. E’ una speranza da monitorare».

Chiarisce: «Tra l’altro ora arrivano anche i contingenti migratori degli ibis, nati in Emilia-Romagna. Diciamo che in questa evoluzione la natura ci ha messo tanti anni a creare un ecosistema che si autoregola, se l’uomo non muovesse le pedine vanificando equilibri secolari sarebbe meglio per tutti».