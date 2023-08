Discoteche e grandi eventi all’aperto: Jesolo si conferma regina della notte

Jesolo ritorna “regina della notte”. Oltre mezzo milione di giovani sono tornati quest’estate in pista a ballare tra le sue discoteche, discobar e i concerti sulla spiaggia. Anche se la “golden era” della discoteca sembra finita, il lido tiene banco e quest’anno ha registrato grandi numeri.

Tre i grandi concerti alla spiaggia del Faro, organizzati da Suonica, King’s e Muretto: Random, Peggy Gu in Dj Sperstars e Tananai, con quasi 30 mila persone nei tre eventi. Concerti che hanno sempre fatto il pieno, anche 15 mila giovani davanti al palco.

Al King’s, ricordiamo l’esibizione, la prima in un club dopo la tragedia nella discoteca di Corinaldo, del trapper Sfera Ebbasta, ma anche Gue Pequeno, Marco Carola, Ilario Alicante a tanti altri.

La rivelazione è stata lo Jesolo Music Park, area enorme di fianco al King’s, per complessivi 22 mila metri quadri, 12 mila a parcheggio e 10 mila per gli eventi.

È stata il palco di Social Musica City, festival della musica techno, e numerosi altri eventi. Per il 2024, già contattati Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Renato Zero e Checco Zalone. E poi il dinner club Hierbas, sempre nello stesso complesso, oggi primo dinner club sul litorale.

Il King’s ha anche organizzato il Festival dei colori Holi sulla spiaggia di piazza Brescia, altro successo di pubblico sotto Ferragosto. «È stata una grande estate» commentano i soci del King’s e Hierbas, gli stessi che hanno lanciato quest’anno anche lo Jesolo Music Park, Alex e Thomas Visentin con Riccardo Checchin, «abbiamo registrato numeri importanti che per noi hanno segnato anche una crescita rispetto all’anno scorso».

Al Muretto sono state organizzate maratone musicali con ospiti Dj internazionali, tra i quali Gordo, Mocciak o Debora De Luca. Una nuova gestione giovane che ha saputo rilanciare il locale e mantenere questo marchio famoso in tutta Europa, sempre sulla cresta dell’onda dagli anni sessanta.

Al Vanilla, serate musicali a tema, l’ultima a Ferragosto ispirata al mondo circense. Luciano Pareschi, che nel 1997 si era inventato il primo discobar di Jesolo, il celebre Cuba Libre, è soddisfatto della stagione 2023 del Vanilla Club: «La notte è fondamentale per una località turistica, perché chi l’ha persa non la recupera più e Jesolo ha saputo mantenerla in questi anni. La notte è l’altra faccia della medaglia di una località balneare. Pur finita l’epoca d’oro della disco, e con le difficoltà nell’aprire e gestire un locale oggi, sono rimasti i punti di forza della offerta turistica. Noi abbiamo introdotto un’app per l’ingresso facile da utilizzare che ha garantito oltretutto la massima sicurezza e controllo all’interno del locale. È la seconda stagione che viene utilizzata ed è stata ulteriormente migliorata, unitamente a un servizio di sicurezza interno molto attento e preparato».

E poi ci sono altri capisaldi della notte, come Marina, Capaninna Beach, Maxim. Solo Lignano può vantare altri locali, come il Mr Charlie, guarda caso gestito da uno jesolano, Ruggero Ongaro.

Il sindaco, Christofer De Zotti, è entusiasta: «Oggi Jesolo coniuga gestioni diverse», commenta il primo cittadino, «Giovani e meno giovani che gestiscono locali con le loro peculiarità e che offrono un divertimento differenziato e variegato come in poche altre località turistiche. Il mondo della notte è tornato e ha stupito tutti. E Jesolo è ancora la capitale del divertimento notturno che è sempre parte fondamentale di una località turistica».