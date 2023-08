La battaglia di una donna di Chioggia: «Voglio che la mia cagnolina venga seppellita nella tomba di famiglia»

«Darò battaglia per ottenere le autorizzazioni per poter seppellire la mia Kira nella tomba di famiglia».

A parlare è Emanuela Boscolo Marchi che da mesi ha iniziato un ping pong con gli uffici comunali per tentare di capire come poter replicare anche in Veneto ciò che da tempo avviene in Lombardia, con la possibilità di ospitare l’animale domestico nei cimiteri.

«Sto cercando da tre mesi di avere un colloquio con il sindaco», spiega la signora Boscolo Marchi, «dopo molte mail sono stata invitata a discutere del problema con l’amministratore unico di Sst (la società del Comune che gestisce i cimiteri ndr), Vincenzo Viapiano, il quale però si è limitato a dirmi che, pur capendo la richiesta, non può aiutarmi perché in Veneto manca una legge in materia e la cosa andrebbe quindi posta agli amministratori veneti.

Mi ha suggerito di scrivere ai consiglieri regionali e di chiedere che portino il tema in discussione. Un po’vaga come indicazione… e poi con che tempi?

La mia Kira ha 11 anni e non so ancora quanto rimarrà con me. Io voglio avere la sicurezza, quando sarà, di poterla mettere nella nostra tomba. E non voglio nemmeno farlo con sotterfugi. Voglio farlo in modo legale».

In questi mesi la donna ha contattato anche la segreteria dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla, ex ministro del Turismo e sempre in prima linea nelle battaglie animaliste, che le ha consigliato di insistere per un confronto con il sindaco.

«Non ho intenzione di mollare», spiega la Boscolo, «continuerò a scrivere, anche tutti i giorni se fosse necessario, finché non avrò una risposta chiara»