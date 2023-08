La stampa estera: «A Venezia il turismo è fuori controllo». Politica sotto accusa

I turisti in vaporetto a Venezia che salutano sorridenti altri turisti sconosciuti lungo le rive, che ricambiano, hanno, evidentemente, già questa percezione. Venezia non è più una città ma un parco tematico per lo svago, da visitare in allegria.

E questa percezione, insieme alla situazione critica in cui versa la città, schiacciata da flussi turistici ormai quasi intollerabili e un’emergenza ambientale che il Mose non riesce a mascherare, arriva anche dalla stampa mondiale, soprattutto dopo l’annuncio del possibile inserimento di Venezia tra i siti patrimonio dell’umanità in pericolo da parte dell’Unesco.

Gli inglesi

Ad esempio un autorevole quotidiano britannico come il Guardian ha scritto in questi giorni che “Venezia è probabilmente il ground zero (l’area sottoposta a un’esplosione atomica ndr) degli effetti del sovraffollamento turistico. Turisti e residenti hanno lo stesso numero di posti-letto, il che rende impraticabile la vita normale al servizio di qualcosa di diverso da un turista. Crea un effetto parco a tema, al quale nemmeno Roma, patria dei monumenti più evocativi, ha ceduto. A Roma puoi ancora almeno intravedere la vita nel corso della visita di un giorno. A Venezia, nonostante un recente giro di vite sulle navi da crociera, l’Unesco ha recentemente minacciato di inserire la città nella lista nera come sito del patrimonio mondiale, citando l’incapacità dell’Italia di proteggerla dal turismo di massa e dalla crisi climatica».

Le crociere, per la stampa estera, producono turismo massificato

Va ricordato per inciso che dopo il pronunciamento dell’Unesco, né il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, né il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (da cui il sito Unesco Venezia e laguna dipende) hanno pronunciato una sola sillaba sulla vicenda. L’unico a intervenire sulla gravità del problema è stato il presidente della Regione Luca Zaia.

Un altro quotidiano inglese come il Daily Standard scrive che «l’Unesco ha affermato che le misure correttive proposte dallo Stato italiano sono attualmente insufficienti e non sufficientemente dettagliate» . Ha aggiunto che l’Italia «non ha comunicato in modo sostenuto e sostanziale» dall’ultima sessione del Comitato nel 2021, quando l’Unesco aveva già minacciato di inserire Venezia nella lista nera (dei siti in pericolo).

Dalla Germania

L’agenzia ha affermato di sperare che «tale iscrizione si tradurrà in una maggiore dedizione e mobilitazione delle parti interessate locali e nazionali per affrontare questioni di vecchia data». «A causa del turismo di massa, del boom edilizio nella vicina terraferma e del cambiamento climatico» scrive a sua volta il noto quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine, richiamando la relazione degli ispettori Unesco «la città lagunare rischia danni “irreversibili” e le autorità non si adoperano di più per proteggere la Serenissima». E precisa: «Molti di questi problemi sono noti da anni, ma nel complesso l’Italia non ha fatto progressi significativi per superarli».

E «Sos Venezia!», titola un altro diffusissimo giornale tedesco come Bild, ricordando che «le folle di visitatori sono uno dei principali problemi della città e la stanno distruggendo poco a poco».

Oltreoceano

Ma anche oltreoceano si seguono con preoccupazione le sorti di Venezia, anche alla luce del rapporto Unesco sul possibile inserimento della città e della sua laguna tra i siti in pericolo. «La proposta dell’Unesco» scrive ad esempio il Washington Post «è l’ultimo campanello d’allarme sul futuro di Venezia, una delle città più fragili e frequentate al mondo e sugli sforzi del governo italiano per tutelarla». E il quotidiano statunitense cita il parere di Helene Marsh, docente di Scienze Ambientali alla James Cook University ed esperta dei cambiamenti climatici per la quale «è tragico che lo stato di conservazione di uno dei siti culturali più preziosi del mondo sia così preoccupante».

I cugini francesi

Anche la stampa francese ha seguito da vicino gli ultimi sviluppi della situazione di Venezia dopo l’annuncio. Citando il rapporto riguardo al sovraffollamento turistico e all’emergenza ambientale, un quotidiano come Le Monde ad esempio scrive: «La risoluzione di questi vecchi ma urgenti problemi è ostacolata dall’assenza di una visione strategica globale comune» e dalla «scarsa efficienza e coordinamento delle autorità locali e nazionali italiane». E cita il commento di un diplomatico Unesco che afferma: «Venezia non deve essere trasformata in un museo a cielo aperto».

E un altro giornale francese come Le Figaro informa i suoi lettori che il rapporto dell’Unesco su Venezia «denuncia la mancanza di azione di fronte al turismo di massa, all’urbanizzazione e alla minaccia climatica».

Insomma, il messaggio trasmesso in questo momento all’opinione pubblica mondiale su Venezia è che la città sia in grave pericolo per il sovraffollamento turistico e le emergenze ambientali e che Comune e Governo italiano non facciano abbastanza per fronteggiarlo. Non sarà facile fargli cambiare idea.