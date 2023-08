E’ morto Pierluca Donin, Chioggia e il mondo del teatro veneto in lutto

«Poco fa ci ha lasciati Pierluca Donin direttore di Arteven e nostro concittadino». E’ stato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, sabato pomeriggio, a comunicare la notizia della morte, a soli 61 anni, del direttore di Arteven, il circuito teatrale regionale.

Donin era malato da qualche mese, ma la notizia era nota soltanto a poche persone.

«Dico solo e con estrema convinzione che la città di Chioggia da oggi sarà più povera» continua il sindaco «Pierluca era una figura importantissima e con lui volevo progettare la futura gestione del teatro Astra e dell’arena Duse una volta ultimato i lavori di restauro. Mancherà un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura e non solo».

Donin era stato assessore alla Cultura del Comune di Chioggia durante la giunta guidata dallo sindaco Giuseppe Casson. Ideatore di spettacoli celebri come le Baruffe in Calle, personalità culturale di spicco, era stato tra i sostenitori della candidatura di Chioggia come Capitale della Cultura 2024.