La giustiziera dei borseggiatori di Venezia derubata del cellulare: «Non mi faccio intimidire»

«Non mi faccio intimorire, la mia attività di contrasto al fenomeno dei borseggi andrà avanti fino a quando non sarà modificata la legge Cartabia».

Poche parole, amareggiate ma non di resa, quelle che Monica Poli concede a proposito dello scippo che, suo malgrado, per una volta l’ha vista come vittima e non come megafono per contrastare il fenomeno dei borseggi a Venezia.

Lo scippo

L’episodio, su cui ora indagano i carabinieri, risale a giovedì 18 agosto quando un uomo, nei pressi di campo San Polo, si avvicina alla consigliera di Municipalità della Lega finita sui giornali di tutto il mondo, oltre che in post e meme sui social, per strapparle di mano il telefono.

Accanto a lei, un testimone che assiste alla scena e fornisce ai militari ogni dettaglio utile per risalire all’autore del furto. Già, ma si è trattato di un furto o una ritorsione?

«Non rilascio interviste, mi dispiace. Dico solo che le indagini sono in corso», aggiunge Monica Poli che nel frattempo ha cambiato telefono, conservando il suo numero. Preferisce tenere un basso profilo, almeno per il momento, la fondatrice del gruppo Cittadini non Distratti e ormai star dei social con il suo grido d’allarme “attenzione pickpocket”.

La solidarietà

Tanti, tantissimi gli attestati di solidarietà che a Venezia in queste ore ha ricevutola consigliera di Municipalità per la Lega e da sempre nel gruppo “Cittadini non distratti”. Il gruppo di volontari che da almeno trent’anni hanno del contrasto ai borseggi una loro crociata.

Monica è diventata un fenomeno da social da quando il gruppo ha deciso di aprire un canale su TikTok e uno su Instagram per mettere in guardia i turisti che arrivano a Venezia dal «dramma dei borseggi».

In alcuni mesi Monica, o meglio la sua voce quando grida «attenzione pickpoket», è diventata virale. Fenomeno che si traduce in centinaia di migliaia di follower, milioni di visualizzazioni dei video che realizza mentre segue borseggiatrici e borseggiatori lungo le calli e persino un articolo sul The New York Times.

Il mondo dei social

Le luci della ribalta da un lato, il fango dall’altra: sono le due facce dei social. E infatti in queste ore accanto agli attestati di solidarietà, nei profili dei gruppi trash o di denuncia del degrado nelle città italiane è rimbalzata la notizia dello scippo subìto dalla consigliera veneziana. E tra i commenti, non è certo mancato chi non ha manifestato vicinanza alcuna, scherzando su una sorta di legge del contrappasso che avrebbe colpito la fustigatrice veneziana delle borseggiatrici.

Commenti che, come tanti altri, si perdono nel mare di prese di posizione facilone tipiche dei social network. Quel che resta è il furto, l’ennesimo, che si verifica a Venezia, in pieno giorno, a danno in questo caso di una residente (ma la maggior parte delle vittime restano i turisti). Restano poi anche le segnalazioni, quotidiane, di episodi in città che – assicura Monica Poli – continueranno ad essere denunciati, anche se con un telefono nuovo.