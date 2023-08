La lettera. «Noi, ragazze penalizzate, vogliamo vogare alla veneta»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera appello di Elena Bonacin al consigliere comunale delegato per la voga Giovanni Giusto. Elena è una tredicenne appassionata di regate, che l’anno prossimo si troverà in difficoltà a vogare per mancanza di categorie femminili.

***

Buonasera signor Giovanni Giusto,

ho trovato il coraggio di mandarle queste lettera dopo aver letto l’articolo sulla Nuova Venezia del 17 agosto. Lettera che avevo preparato da parecchio tempo.

Mi presento, mi chiamo Elena Bonacin sono una ragazza di 13 anni, vivo a Venezia e sono molto appassionata della voga alla veneta che pratico alla canottieri Giudecca.

Per me il prossimo anno di maciarelle sarà l’ultimo, perché io dovrei passare alla categoria “donne” perché non esiste una categoria “giovanissime”. Questo è un “salto” molto grande perché ovviamente le donne hanno molta più esperienza di noi ragazzine.

Scrivo il mio disappunto perché non trovo giusto che le femmine abbiano una categoria in meno dei maschi.

I maschi dopo le maciarelle, hanno i giovanissimi, e poi passano agli uomini, invece le femmine finite le maciarelle, passano subito alla categoria delle donne.

Ma tornando al discorso categorie maschili e femminili perché le femmine devono essere sempre inferiori e penalizzate rispetto ai maschi?

Perché non possono avere a disposizione una categoria che precede le donne?

Si potrebbe aggiungere un altra categoria femminile chiamandola “giovanissime” su mascarete.

Io non voglio distruggere le tradizioni della categorie, ma siamo nel 2023 e penso che le femmine abbiano lo stesso diritto dei maschi.

È dal 1977 che le donne gareggiano sarebbe ora è tempo che lo possano fare anche le ragazze. ..

Non avendo la possibilità di gareggiare e confrontarsi molte abbandonano la voga, le regate sono il pepe di questo bellissimo sport.

Alla Canottieri Giudecca siamo parecchie ragazze.

La ringrazio per la sua disponibilità e la saluto cordialmente.

Elena Bonacin