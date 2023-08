Granchio blu, ecco il più grande centro di cottura. La "Tagliapietra Ermanno" di Marcon

Qui vengono lavorati ogni giorno 20 quintali di granchi blu pescarti in Alto Adriatico dove sono stati dichiarati "emergenza". Ermanno Tagliapietra, 72 anni, e i suoi figli sono i primi a trattare, cucinare e preparare in sughi il granchio americano che poi viene esportato proprio sul mercato americano dove è molto ricercato. Il granchio blu, infatti, negli Stati Uniti è un esemplare autoctono può essere pescato solo in quantità contingentate per non metterlo in pericolo. Il video è stato raccolto dal delegato di Favaro, Giampietro Trabuio.

00:43