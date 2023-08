Barene in fiore. La laguna di Venezia, fragile e stupenda, si tinge di violetto. Le foto e il video

Il viola che stinge nell’azzurro della laguna è uno spettacolo di rara bellezza in questi giorni ferragostani. Dalla laguna di Chioggia, poi su fino a Venezia, lo splendore di Campalto, fino a quella di Jesolo, le barene sono diventate una distesa fiorita che affascina soprattutto i turisti in vacanza, ma anche gli abitanti lungo il litorale, durante le loro passeggiate.

Venezia, lo spettacolo della laguna in fiore a fine estate

Quando si trovano a transitare nelle vicinanze nella laguna, soprattutto in sella alla bicicletta, lo spettacolo lascia senza parole. Le distese viola sono formate da migliaia di fiori di Limonium serotinum, o limonio comune. Piccoli fiori e piantine che, se raccolti in questo periodo dell’anno, poi conservano il loro colore per tutto l’autunno e l’inverno. Crescono solo nelle barene, le isole di sabbia e sedimenti affiorate nelle lagune. Accanto a loro il santonico, o santonego in veneziano, usato per la grappa, tanto da essere chiamato “assenzio marittimo”.

La stagione della fioritura è proprio nel cuore dell’estate, tra luglio e agosto. La loro crescita in questo scorcio di stagione è dunque normale.

Le barene sono delle formazioni naturali vive e fondamentali per l’ecosistema, anche se il cambiamento climatico e soprattutto l’azione dell’uomo e in particolare dei taxi acquei compromette ogni anno di più la loro esistenza: i sedimenti che formano le barene restano sospesi e vengono espulsi dai profondi canali delle boccche di porto.

«Questi bellissimi fiori sono una buona ragione per alimentare l’attenzione e, dunque, la discussione nei mesi di luglio e agosto», commenta Michele Zanetti, naturalista e presidente dell’Ans, associazione naturalistica sandonatese, «perché sono fiori bellissimi e valorizzano le barene, oggi sempre più a rischio. Il limonio comune non è poi il solo fiore a crescere nelle barene. C’è anche la salicornia, di colore rosso, che in autunno cambia nuovamente i colori delle barene, facendole diventare rosse. Quindi, siamo di fronte a un ecosistema stupendo ma che si regge su un equilibrio molto delicato, da proteggere».

Se la Francia è famosa anche per le sue distese di lavanda, le nostre lagune e barene non hanno nulla da invidiare. Ma l’attenzione è minore, e anche la valorizzazione.

La zona più suggestiva dove ammirare la fioritura della lavanda in Francia è il Plateau de Valensole, meraviglioso altopiano della Provenza dove ammirare un mare di viola a perdita d’occhio. In questa zona si trova la massima concentrazione di campi coltivati, che ogni anno attirano tantissimi turisti e fotografi da tutto il mondo.

Lo stesso dovrebbe accadere per le nostre lagune, per le barene e le valli da pesca, ambienti che però non hanno la stessa valorizzazione e tutela, alcuni di proprietà privata e non accessibili al pubblico.

Il campanile di Burano sullo sfonddo della laguna in fiore (Foto Claudio Vianello)

Alcuni Ibis e una garzetta si riposano in mezzo al limonio e al "santonego" in fiore (Foto Claudio Vianello)

I canali lungo il Pordelio (Foto Claudio Vianello)

Il borgo di Lio Piccolo nuota in una laguna di colori (Foto Claudio Vianello)