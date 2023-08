Jesolo, occupano due ombrelloni senza pagare. Il bagnino li rimprovera e viene pestato

Rissa tra bagnini e “maranza” al consorzio Trieste. Mercoledì pomeriggio al lido di Jesolo, scene di follia ferragostana e l'ennesimo episodio di tensione tra il personale che lavora sulla spiaggia e quattro giovani vicentini che si trovavano al mare a Jesolo per trascorrere la giornata di sole.

Motivo della lite, l'occupazione di alcuni lettini e sdraio da parte dei giovani e senza aver pagato.

Quando i bagnini del Consorzio si sono avvicinati per chiedere loro di lasciare il posto sotto l’ombrellone, è nata una rissa che ha coinvolto i quattro ragazzi e anche altro personale della spiaggia.

Dalle parole e le grida, sono passati velocemente a spintoni, pugni, calci. Sono dovuti intervenire i carabinieri di Jesolo per identificarli e sedare la rissa prima che degenerasse ulteriormente. Uno dei bagnini del consorzio si è recato al pronto soccorso dopo aver preso un pugno in faccia e subito lesioni fortunatamente non gravi.

I giovani, tutti tra i 18 e i 20 anni, sono stati identificati. Abitano nella provincia di Vicenza. Per eventuali denunce si procederà adesso a querela di parte.

«Non volevano alzarsi», hanno detto i bagnini del consorzio, «noi li abbiamo semplicemente invitati a farlo, ma loro erano spavaldi, ci hanno sfidato. E accade sempre più spesso con questi “maranza” che si divertono a fare quello che vogliono anche in spiaggia e non hanno paura perché si muovono in branco e sempre con questa aria di sfida».

La versione dei ragazzi è invece che hanno subito loro la prepotenza dei bagnini e i modi poco garbati nel chiedere di andarsene. Il problema è che effettivamente erano i ragazzi nel torto, perché si erano messi sotto due ombrelloni che non avevano prenotato né tanto meno pagato.

In questi giorni la polizia del commissariato e i carabinieri sono dovuti intervenire in numerosi episodi simili, in spiaggia e anche nei locali. Già in altre occasioni gli agenti del commissariato sono dovuti intervenire perchè c'erano degli ombrelloni “occupati”.

Saranno gli aumenti dei costi, sarà il caldo, ma spesso si verificano questi episodi tutti molti simili in spiaggia. E si sono accese risse e scontri violenti anche nelle piazze o nelle discoteche del lido, ma quasi sempre l’arrivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare il sangue e la violenza incontrollata.