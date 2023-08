Da flagello a business: così il Veneto vuole sfruttare il granchio blu

All’inizio furono i “gamberi rossi della Lousiana”. vennero subito ribattezzati “killer” quando apparvero nel 2010 e dalle campagne attorno Mestre arrivarono i primi video dei contadini inseguiti da centinaia di questi animaletti che amano l’acqua salmastra.

In realtà di specie “foreste” una zona di mare ne ha sempre viste a centinaia, dato che per gli animali che vi abitano il mare, a differenza della terra per gli uomini, non ha confini.

Prima erano state le meduse, rare in Alto Adriatico finché non vennero costruiti i murazzi e le dighe foranee con gli scogli necessari per lo sviluppo della piccola medusa. Poi le vongole “tapes philppinarum” che, come dice il nome, furono portate nelle acque di sentina dalla navi provenienti dall’oriente e che però furono subito apprezzate “killerando” e sostituendo i nostrani “caparossoli”, cioè le vecchie “venus galina” della laguna veneta, ora introvabili perché più piccole e meno convenienti da allevare e pescare.

Per ogni “emergenza” per ogni “killer” arrivarono soldi, parecchi soldi, alle varie marinerie di pesca venete, prima democristianissime, poi indissolubilmente leghiste, domani chissà. Purché emergenza sia.

Il nuovo killer è il granchio blu. Un granchio americano a tutto tondo (dalle acque fredde dell’Argentina, a quelle calde del Golfo a quelle di nuovo gelide del Canada) il Callinectes sapidus, che, già come dice il nome, considerato ottimo da sempre da tutti i palati.

Al punto che in Nord America ci sono delle regolamentazioni e limitazioni alla pesca per preservarne il numero che altrimenti rischierebbe di scomparire.

Più modestamente in Veneto, i politici hanno detto che il “granchio killer” avrebbe provocato danni per milioni, mica noccioline.

Zaia mostra in granchio blu in conferenza stampa

Zaia: il governo darà lo stato di emergenza nazionale

Insomma: psicosi, al punto che il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, si è detto certo che il Governo darà corso alla richiesta di stato di emergenza nazionale sul granchio blu.

"Il Veneto lo ha chiesto all'esecutivo in tempi non sospetti, da più di 10 giorni, con una comunicazione datata 8 agosto - precisa - . In precedenza abbiamo inviato al Governo anche la richiesta di dichiarare lo Stato di Calamità, spedita il 27 luglio".

Zaia e la battuta sui granchi blu mostrati in conferenza stampa: " È maschio? Ho visto il...."

Per Zaia “siamo davanti a un settore, quello della pesca, che rischia di essere letteralmente annientato. Il Veneto è il territorio più colpito: stiamo facendo squadra, a tutti i livelli del pubblico e del privato, per combattere l'invasione dei granchi. Serve coinvolgere ancor più anche le aziende di trasformazione ed export, in grado di valorizzarne il commercio, che già da mesi operano nel nostro territorio raccogliendo i granchi blu di gran parte dell'Alto Adriatico".

In Veneto, ricorda, sono già state immesse nel mercato per la consumazione diretta 150 tonnellate nei soli mercati ittici, da gennaio di quest'anno. "Ma sto personalmente spendendomi - conclude - perché questa quota aumenti velocemente".

Il granchio blu negli Stati Uniti può essere pescato solo con nasse

I danni

Sono tanti e visibili: dai molluschi alle reti da pesca, nulla sfugge a quella che al bar chiamerebbero “incazzosità” del granchio blu, che oltre a essere vorace è estremamente aggressivo e di bocca buona: altri granchi (compresi quelli della sua specie, come tutti i granchi), vongole e pesci o altri animali morti.

I danni maggiori, però sono quelli per i “coltivatori” di caparossoli (che come abbiamo visto sono anch’essi una specie aliena) che vedono diminuire i numeri delle vongole veraci presenti nei loro appezzamenti di laguna di Venezia e del Polesine, e i pescatori di mare che, quando pescano sottocosta (abbastanza vietato) o a strascico con i ramponi (teoricamente vietatissimo) si trovano le reti attorcigliate e tagliate dalle chele (potenti) del nostro killer.

Di qui la dichiarazione di Zaia secondo cui il mondo della pesca veneto è stato “annientato”.

Ma se il Polesine ha i suoi i problemi, all’uomo della strada viene da chiedersi quale ne dovrebbe avere allora l’industria della pesca delle ostriche, allevate sulla costa atlantica della Spagna e della Francia, una delle prime zone europee colonizzate dal granchio blu?

Nessuno però, finora, si è chiesto come abbiano fatto i pescatori spagnoli e francesi per sopravvivere – e bene – nonostante la presenza del “killer” che qui ha creato addirittura un’emergenza nazionale, come i terremoti.

Le chele del granchio blu tagliano le reti e rompono le vongole

Le reazioni: «Pescatelo!»

I primi a lanciare l’allarme, però, non furono i pescatori ma studiosi e giornalisti che documentavano in questi ultimi anni la lenta ma inesorabile ascesa del granchio blu lungo i canali d’acqua salmastra, dove il “blu” sta bene come in acqua salata.

Prima fu quindi Coldiretti a spiegare il pericolo nel 2020 e ad annunciare uno studio con l’Università di Padova, poi i naturalisti sandonatesi e quindi i pescatori chioggiotti, che subito chiesero l’intervento economico dell’Ue.

La prima reazione fu di chiedere soldi per i danni, ma intanto gli esperti del Veneto orientale spiegarono che la specie era commestibile, anzi, decisamente buona e sana, invitando a mangiare queste delizie.

Dopo qualche perplessità anche le associazioni si unirono all’invito, tanto che Coldiretti è stata la prima a organizzare un meeting per trovare modi di cucinare il "killer”.

La politica e le strane soluzioni

La prima cosa che invece le istituzioni venete hanno fatto è stata la “salita” a Nord est del ministro della Pesca, Lollobrigida, che assicurò il massimo impegno e dette così il placet a “nuove soluzioni” prospettate dall’assessore alla Pesca veneto Corazzari, soluzioni che altro non sono che “deroghe”, cioè uso di strumenti di pesca vietati, sia all’interno della laguna, sia nella fascia di fondale entro le tre miglia, cioè il posto dove tutto il pesce si riproduce, anche i granchi blu.

Una decisione che ha fatto alzare le orecchie agli esperti e agli studiosi ambientali, che vorrebbero prima capire quali sarebbero i sistemi di pesca che erano stati vietati, evidentemente per gli enormi danni che producevano,ma che ora sono stati riammessi e rischiano di produrne ancora di più.

Il rischio è che la soluzione faccia più danni del problema.

Ermanno Tagliapietra, a destra, 72 anni, mentre esamina un nuovo carico di granchi blu, nel suo centro preparazione di alimenti ittici a Marcon

A tavola: il business

Chi non si è lasciato incantare sono stati i commercianti veneti, con il loro proverbiale naso per gli affari. Come Ermanno Tagliapietra, 72 anni, origini buranelle, che ha creato l’omonima società di preparazione ittica di Marcon che lavora ogni giorno 20 quintali di granchi blu. Società che è stata tra le prime a trattare, cucinare e preparare in sughi con il granchio americano.

Granchio blu, ecco il più grande centro di cottura. La "Tagliapietra Ermanno" di Marcon

La sua idea è stata sfruttata. Prima dai pescatori che invece di vendere solo a Tagliapietra hanno venduto alle pescherie. «Da qualche mese, ormai, a Rialto è sempre più facile trovare il granchio blu», spiega infatti Andrea Vio, titolare di un banco al mercato del pesce più famoso al mondo, «costa intorno ai 9 euro al chilo, meno rispetto al granchio poro. E in molti dicono che è buono. Il rischio è che in futuro possa soppiantare le altre specie. Infatti cresce più velocemente ma soprattutto è più aggressivo. Con le chele riesce a difendersi quasi a 360 gradi».

Poi sono arrivate cinque donne riminesi che hanno impiantato una nuova società per esportare il prodotto gastronomico sotto forma di sugo proprio negli States dove è molto ricercato. Il granchio blu, infatti, negli Stati Uniti è un esemplare autoctono può essere pescato solo in quantità contingentate per non metterlo in pericolo.

Gli esportatori italiani, quindi, hanno trovato un vero e proprio mercato consolidato.

Infine c’è Artusi Pastificio Italiano, azienda di Casalserugo, nel Padovano, che produce ravioli freschi con ripieno di granchio blu: li vende già “Sotto il salone” a Padova e ora anche la grande distribuzione francese.

Valentino Bortoluzzi con la pizza al granchio blu: il granchio viene spolpato e disposto sulla pizza, ma alcuni lo vogliono intero

A tavola: le ricette.

Per cuocere il granchio blu in tutto il continente americano si usa bollirlo in acqua salata e con un po’ di aceto. Li si mette nella pentola dentro a canestri per tirarli fuori non appena sono rossi (il colore che assume ogni granchio che si rispetti una volta cotto al punto giusto), mai più di 12 minuti.

Ognuno ha varianti personali: dal peperoncino della Louisiana, al goccio di succo d’acero canadese fino alle erbe costiere dell’Argentina.

Granchio blu: la ricetta irresistibile. "V'insegno come fare una spaghettata da urlo"

In realtà il sistema migliore è al naturale, ma anche facendoli poi spadellare in olio e rosmarino quindi sfumare nel vino, il successo è assicurato.

I granchi vanno aperti con un martello di legno se siete dei puristi, se non con lo schiaccianoci. Conviene non spaccarli troppo, ma “scoperchiarli” in maniera da estrarre la polpa più agevolmente dal carapace e dalle chele.

Ma non mancano le idee più strane ma di successo, come la pizza al granchio blu, ideata a Cavallino.