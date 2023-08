Dodici euro, a Cavallino la pizza è servita con il granchio blu

Il granchio blu approda anche sulla pizza. L’ultima frontiera, dopo spaghetti, tagliolini, zuppe e griglie. Mancava solo la cara e vecchia pizza dove, una volta spolpato, viene messo in cottura ben sparpagliato tra il pomodoro e la mozzarella.

A Cavallino-Treporti è arrivata la pizza speciale al granchio blu. Da “Non solo Pizza” è già diventata una tendenza tra i clienti affezionati che già apprezzavano i tanti gusti, come la pizza Cavallino-Treporti dedicata alla località turistica a inizio stagione.

Nel locale affacciato su via Fausta, gestito dalla titolare Sandra Valleri con il compagno e aiuto pizzaiolo Valentino Bortoluzzi, noto sul litorale come il re del pedalò per la precedente gestione dei mosconi a Jesolo, hanno lanciato da poco questa guarnizione allineandosi a chi combatte l’invasione del crostaceo soprattutto a tavola.

Loro sono entusiasti e sono stati i primi ad assaggiarla: «È un successo, l’abbiamo appena proposta e tanti ce la chiedono, sarà una novità anche per il futuro nei prossimi anni».

Sandra e Valentino, uniti nella vita e anche nel lavoro da quest'estate, non hanno perso tempo dopo aver sentito i primi appelli sulla necessità di cucinarlo per toglierlo dai nostri mari. Il prezzo lancio è stato di 12 euro.

Valentino ci stava già pensando da tempo, ma ha pensato che dovesse essere sfornata in questi giorni. Hanno assistito al dibattito sull’invasione del granchio blu nei nostri mari e lagune e si sono subito dati da fare mettendosi a disposizione per cucinarlo a modo loro.

«È il miglior modo per disinfestare i nostri mari», confermano, «e allora abbiamo pensato di fare del nostro meglio. Abbiamo pensato così alla pizza. Per prima cosa abbiamo contattato un amico pescatore esperto della zona che non ha avuto problemi nel rifornirci del crostaceo in quantità».

«È una pizza appena arrivata nei nostri piatti e per l'asporto» spiegano Sandra e Valentino, «abbiamo pensato a un prezzo lancio e vediamo che sta funzionando». «La gente è oltremodo curiosa», aggiungono, «tanto vogliono addirittura il carapace sulla pizza o il granchio intero come ricordo. Perché è anche bello da vedere. Abbiamo avuto qualche problema nel prepararlo i primi giorni, ma poi il pescatore ci ha spiegato come curarlo e spolparlo a dovere. Lo cuciniamo come l’astice, quindi viene bollito poi aperto e messo sulla pizza come il cliente gradisce, in cottura o a fine cottura».

«E nel futuro», concludono, «pensiamo anche a una cosa del tutto nuova in cucina, il kebab al granchio blu che sostituirà nella piadina i tradizionali manzo, pollo e tacchino. Sarà il kebab all’adriatica».