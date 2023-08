A Bibione è allarme baby gang: tre episodi in meno dieci giorni

Scatta l’incubo baby gang a Bibione: negli ultimi dieci giorni almeno tre episodi hanno visto protagonisti almeno tre gruppi di giovanissimi, negli ultimi dieci giorni.

Non solo quelli della rissa, quindi. Ci sono ragazzini che, soprattutto nella parte ovest della località, tra Lido del Sole e Bibione Pineda, si divertono a rubare vestiti dagli “stendiabiti”, alla ricerca di abiti firmati.

I furti di biciclette sono numerosi e anche gli atti di vandalismo negli ultimi giorni sono diventati più frequenti. L’assessore alla sicurezza Pierluigi Grosseto tuttavia smorza le paure.

«I raid ladreschi che si sono registrati sono cosa da poco. Non esiste alcuna emergenza», ha detto, «il territorio è continuamente sorvegliato, giorno e notte, grazie alle forze dell’ordine».

Intanto, a seguito della rissa dell’altro giorno, ci sono almeno tre denunce. Sono infatti finiti nei guai, e i loro nomi sono stati già trasmessi alla Procura, i possessori dei due coltelli a serramanico recuperati dalla Polizia locale e colui che materialmente aveva la droga, poi nascosta.

La Polizia locale ha ricostruito quasi completamente tutta la vicenda. Si sono affrontate due bande rivali, probabilmente per un disguido legato allo spaccio di stupefacenti nelle zone dei locali del centro.

Bande di venditori e allo stesso tempo consumatori. Dopo il pestaggio in 5 contro 1, all’incrocio tra via Costellazioni e via Maya, si sono ingrossate le file della vittima e quindi i difensori del ragazzo pestato, un udinese poi medicato dal Suem 118, hanno inseguito gli autori di questo pestaggio, fino al terminal bus.

Qui c’è stata la seconda parte della rissa, una sorta di tutti contro tutti dove hanno preso parte una ventina di persone. Un autobus fermo sul posto con motore acceso e portiere aperte aveva appena terminato la corsa. È qui che i tre protagonisti della rissa hanno cercato di occultare un sacchetto con varie sostanze stupefacenti e due coltelli a serramanico. Tutto è stato sequestrato.

All’arrivo della Polizia locale molti si sono dileguati, altri invece sono stati accompagnati alla vicina stazione dei carabinieri, i quali insieme alla Polizia locale hanno ricostruito. «L’episodio è molto circoscritto. Abbiamo calcolato che la notte tra Ferragosto e mercoledì c’erano a Bibione almeno 270 mila persone», aggiunge Grosseto, «quanto accaduto è quasi fisiologico».

Diverse sono invece le altre due baby gang che hanno agito a Bibione nell’ultima settimana. Una è specializzata nel furto di vestiti. «Si tratta molto probabilmente di elementi che si improvvisano ladri», aggiunge Grosseto, «e che rubano capi di importante valore». Infine l’ultima baby gang, la terza. È quella che si è resa protagonista degli atti di vandalismo nella zona di piazzale Zenith e, soprattutto, ha distrutto molti arredi e porte del chiosco e del giardino della colonia Stella Maris, che appartiene alla diocesi di Treviso.