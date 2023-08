Vende alcolici a sei minorenni, barista di Jesolo rischia la chiusura per tre mesi

E’ stato multato e ora rischia la chiusura del locale per tre mesi il gestore del locale che giovedì sera a Jesolo ha venduto alcolici a sei minorenni. Gli agenti del Comando di Polizia locale hanno sanzionato un locale del lido e denunciato in concorso il titolare e un dipendente.

Secondo quanto rilevato dagli operatori, tra gli avventori del pubblico esercizio c’erano anche 6 minorenni a cui erano state servite bevande alcoliche: tre giovani di 17 anni, due di 15 e uno di 14, residenti tra la provincia di Milano, quella di Padova e quella di Treviso.

Gli operatori hanno applicato la sanzione per l’illecito amministrativo nei confronti del commerciante pari a 333 euro per ciascuno dei tre 17enni, procedendo parallelamente alla denuncia all’autorità giudiziaria per la violazione riguardante la somministrazione ai minori di 16 anni come previsto dalle normative vigenti. L’eventuale reiterazione della violazione comporterebbe la chiusura del locale fino a 3 mesi. I giovani sono stati affidati ai rispettivi genitori, informando il Tribunale dei minori dell’accaduto.

«Ringrazio gli agenti per questo intervento che si inserisce in un’attività molto più ampia di contrasto alla somministrazione di alcol ai minori e all’abuso al consumo che portiamo avanti da mesi» dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti «Alzare troppo il gomito ha sempre effetti dannosi per la salute ma nel corpo di un minore diventa tutto ancora più grave e pericoloso. È importante lavorare in fase di prevenzione ma anche sanzionare chi sgarra».