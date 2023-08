Burkini in piscina comunale. «Non si va in acqua coi vestiti addosso». A San Donà scoppia il caso

Tuffo in piscina con il burkini, il tradizionale costume islamico, proteste agli impianti di via Vittorio Veneto a San Donà. Mercoledì 16 agosto sono arrivate nel pomeriggio due clienti islamiche che hanno preso posto davanti alla piscina olimpionica esterna, conosciuta come «la spiaggia di San Donà» perchè d'estate diventa luogo di ritrovo e svago per tanti sandonatesi.

E hanno fatto anche un tuffo dai trampolini e una bella nuotata tra la gente incredula. Alcuni avventori si sono lamentati con gli assistenti ai bagnanti e la direzione che correttamente non hanno opposto alcun divieto alle due donne, le quali indossavano quello che viene chiamato ironicamente con un neologismo in voga il “burkini” e copre tutto il corpo e anche la testa delle donne di religione islamica che hanno scoperto in questo caso solo il viso.

«Non lo abbiamo trovato opportuno» protestano indignati, «non per una questione religiosa, ovviamente, ma solo igienica. Non è giusto che si faccia il bagno in piscina con tutte la gente, famiglie e bambini, sostanzialmente con i vestito addosso che è in tessuto e assorbe di tutto. Noi ci siamo lamentati solo per questo, anche se ci è stato risposto che non si può fare nulla».

La tensione è stata solo momentanea e, al di là delle proteste, la giornata è trascorsa tranquilla senza alcun divieto o discriminazione.

Il sindaco di San Donà, Alberto Teso, una volta informato, ha fatto una sua riflessione sull'episodio di mercoledì alle piscine di San Donà. «L’'importante è stabilire» dice il sindaco Teso, «se le donne che vanno in piscina con il vestito o burkini lo indossino appositamente come si fa con un costume da bagno. In fondo, c'è chi va in piscina con la muta da sub e la indossa appositamente e non è poi tanto diverso.

Se il vestito che indossano viene impiegato solo per andare in piscina, ed è quindi pulito, non credo ci siano problemi di sorta. Al contrario, se lo indossano anche al di fuori e poi si tuffano direttamente potrebbe effettivamente sorgere una questione igienica e comprendo le perplessità manifestate da alcuni clienti».

Non è convinto della discussione Salvatore Esposito, esponente di Rifondazione comunista-Unione popolare da sempre vicino a questi temi che riguardano altre entie e religioni. «E chi decide cosa sia igenico e cosa no?» si chiede Esposito, «anche i costumi da bagno possono essere sporchi e non lavati, tanto più se sono in materiale sintetico che assorbe il sudore».

«Se davvero chi ha protestato lo ha fatto per questioni igieniche» conclude pensoso, «allora deve porsi anche questi quesiti. Penso ad esempio alla suore cattoliche. Loro come ci vanno al mare o in piscina? Me lo sono sempre chiesto, allora certe riflessioni vanno ampliate per essere comprese fino in fondo e senza discriminazioni».