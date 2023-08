"Goti Tour", ecco l'usanza veneta del giro pagato in osteria sulle note di "Mon amour"

"Goti tour”è la nuova parodia ideata e cantata da Veneto Imbruttito e Radiosboro sulle note di "Mon Amour" di Annalisa per illustrare l’usanza popolare tutta veneta di pagare i “giri” al bar, ovvero una persona offre a tutti i presenti ma al secondo giro toccherà a qualcun altro. "Una regola non scritta ma che si usa spesso fare", spiegano gli autori, "Abbiamo pensato ai bacari come location per girare il video e abbiamo scelto quelli di Chioggia (Bacaretto da Morgan e dall’ Imbriagon), mostrando l’usanza dei cicchetti di mare e gli scampi crudi che a qui sono un’istituzione". Musica e video sono autoprodotti dagli autori e poi portati in giro per le piazze del Veneto.

03:31