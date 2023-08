Turismo, Sottomarina in controtendenza: «Stranieri in aumento del 10%»

Litorale di Sottomarina e centro storico di Chioggia da tutto esaurito. I giorni caldi di Ferragosto portano turisti in ogni centimetro della spiaggia, ma anche tra i palazzi, le chiese e i bacari del centro storico che sta trainando l’estate superando i limiti del meteo quando la spiaggia diventa poco attraente.

Tutti pieni i campeggi e tutti i pieni gli hotel con un 100% di occupazione delle stanze che durerà fino al 26 agosto, con buoni segnali anche per l’inizio di settembre.

Un agosto d’oro che per il settore alberghiero segue anche un luglio record, in linea con le annate pre Covid, dove si è registrata solo una flessione a fine mese, nel classico momento di calo prima della ripartenza di agosto.

Federalberghi Chioggia spiega i numeri positivi della città, che segna anche un aumento del 10% dei turisti stranieri, con il grande lavoro di promozione della città all’estero, con l’eco dei media internazionali dell’ultimo anno e mezzo, tutti innamorati di Chioggia, e con la diversificazione del prodotto che ha saputo negli anni superare e arricchire il solo aspetto balneare.

«Finora la stagione si conferma ottima», spiega il presidente di Federalberghi, Giuliano Boscolo Cegion, «La prima parte di luglio ha segnato un’occupazione dei posti letto del 90%, dalla metà di luglio fino a fine mese abbiamo toccato quasi il 100%, grazie anche al volano della Sagra del Pesce che attira persone da tutta Italia, e dal 5 fino al 26 agosto avremo il tutto esaurito, come già successo nel 2022 e con numeri ancora più importanti del 2019, anno d’oro pre Covid.

Una lunga volata fino a fine mese che ha già dei buoni segnali anche per l’inizio di settembre. La settimana invece dal 29 luglio al 5 agosto abbiamo registrato un importante calo nelle prenotazioni, attorno al 50%, ma succede ogni anno. È una settimana che andrebbe resa interessante magari pensando a qualche evento particolare, con richiami internazionali, per attirare i vacanzieri abituati a andare in ferie nelle settimane centrali di agosto».

A trainare l’andamento positivo anche una quota parte di stranieri, perlopiù di matrice germanica, ma anche francesi, olandesi e turisti dei paesi dell’Est. «Abbiamo investito molto nella promozione nei mercati internazionali, fatta in collaborazione con il Consorzio Lidi di Chioggia, e ora ne stiamo raccogliendo i frutti», spiega Boscolo Cegion, «tanto che nella prima metà di stagione abbiamo registrato un aumento degli stranieri del 10%. Il meteo non è stato sempre dei migliori, ma Chioggia si dimostra una meta che piace con qualsiasi tempo. Abbiamo un’offerta ricettiva alberghiera e extralberghiera di qualità elevata e un turista che arriva in città può scegliere tra un ventaglio molto ampio di intrattenimenti che vanno al di là della spiaggia che pur rimane un punto di grande forza».

Sottomarina e Isola Verde offrono 11 chilometri di litorale attrezzato e inclusivo, che si fregia ormai da anni della Bandiera Blu e della Bandiera Verde. E dietro la spiaggia si apre l’immenso fascino del centro storico. «Abbiamo chiese, palazzi e mostre internazionali da visitare», rincara Cegion, «proponiamo gite in laguna o nelle città d’arte vicine, escursioni lungo i fiumi o nel Parco del Delta del Po. E c’è poi tutta la partita della gastronomia tipica. Il pesce e gli ortaggi a km zero, preparati nei ristoranti e nei bacari. Il risveglio di riva Vena dove pullulano locali che strizzano l’occhio anche ai più giovani».