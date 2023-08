Il turismo sul litorale veneto: «L’Albania non ci fa paura»

«Albania come la Croazia 10 anni fa, non ci fa paura». Il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, saluta il Ferragosto come apice della stagione estiva analizzando i temi caldi del turismo.

Oggi si parla di concorrenza di altri paesi, i prezzi alti e l’inflazione in un’estate giudicata da tutti sottotono.

Intanto, il Ferragosto è da tutto esaurito o quasi. Ecco la differenza: fino a qualche anno fa l’avverbio era impossibile e il sold out assicurato per il 15 agosto.

Adesso, almeno fino a qualche giorno fa, una camera si trovava tranquillamente sulla costa veneziana e anche a Jesolo.

La nuova terra promessa per gli italiani sembra essere l’Albania. «Mi sembra non ci sia molto materiale su cui lavorare in questo periodo anche per i media» ironizza Michielli, «Ma è un fenomeno assolutamente normale.

La foto degli italiani che sbarcano in Albania per turismo, e non per fuggire, è emblematica.

L’esempio è la Croazia, quindi un film già visto. L’Albania è candidata a entrare in Europa e destinata ad avere la moneta unica tra qualche anno».

«Nervi saldi, dunque», aggiunge, «perché mezzo milione di turisti italiani in Albania sono numeri che non devono certamente impressionare. Ci sono pochi voli. Forse, tra una decina d’anni ne riparleremo, ma già la Croazia con l’aumento dei prezzi si sta equilibrando. Ci sono ancora i bunker sulla spiaggia».

Sul Ferragosto pieno non ci sono dubbi. «Non possiamo che essere pieni in questo momento dell’anno», conclude, «Ma a fine estate ragioneremo su un -5 o -10 per cento di questo passo, a meno che il meteo non ci aiuti a prolungare la stagione e recuperare.

Il maltempo ha pesato molto ed è il tema di fondo, così la contrazione dei consumi soprattutto per gli italiani, ma anche i tedeschi. Sarà fondamentale il mese di settembre per poter recuperare e forse avere anche delle belle sorprese».

Jesolo è il punto di riferimento per la costa veneta. In questo momento ci sono camere vendute tranquillamente a 300 euro, anche 600, fino a prezzi stratosferici di oltre 1000 euro. È il momento più pazzo dell’estate, quando la corsa alla vacanza può giocare brutti scherzi.

«La stagione è arrivata al culmine», spiegano il sindaco, Christofer De Zotti e l’assessore al Turismo, Alberto Maschio, «è chiaro che tutti stanno lavorando a pieno ritmo. In questa estate forse ha sofferto un po’ di più l’extra alberghiero, a causa della contrazione dei consumi o perché i proprietari di seconde case hanno preferito viaggiare in Italia come andare all’estero.

Le strutture ricettive stanno lavorando molto bene e avremo delle sorprese nel computo finale dei dati a fine stagione.

La verità è che il turismo soffre esattamente come altri settori della nostra economia, affronta i problemi del reperimento di personale, della crisi economica. Abbiamo assistito a un rallentamento del pendolarismo soprattutto durante la settimana, con più concentrazione nel weekend».