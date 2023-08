Toast a 8 euro, ombrelloni fino a 40: è polemica sul caro prezzi a Jesolo

Prezzi troppo alti nella città balneare, la protesta dilaga in rete e diventa l’argomento clou al centro delle discussioni a Ferragosto.

Bottigliette d’acqua fino a 2 euro e 50, toast a più di 8 euro nei chioschi e nei bar del litorale. Una pallina di gelato è ormai stabilmente venduta a 2 euro.

Pizze salite di prezzo e arrivate tra gli 8 e 10 euro a seconda della farcitura.

Nulla di nuovo sotto il sole, ma in questi giorni la tensione aumenta tra chi si trova a trascorrere la vacanza all’insegna dell’inflazione.

Senza contare i prezzi degli alberghi che possono anche triplicare con l’avvicinarsi di festività e nei fine settimana, tendenza che si è manifestata in tutto l’arco della stagione.

In questi giorni le camere possono arrivare anche a un migliaio di euro nelle strutture ricettive più lussuose.

Per non parlare di appartamenti affittati a 2 mila euro la settimana. Ci sono poi gli aumenti dei prezzi degli ombrelloni, arrivati in qualche caso a un più 20 per cento e cifre record di 40 euro frontemare.

L’inflazione colpisce anche Jesolo.

«C’è un aumento dei costi che i commercianti devono sostenere in questo periodo», dice il presidente di Confapi turismo nazionale, Roberto Dal Cin, «Il problema è che chi ha lo stipendio non ha beneficiato di aumenti, ma deve far fronte a prezzi più alti da sostenere quando entra nei locali o fruisce di determinati servizi».