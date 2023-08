Matteo ha fretta di nascere, fiocco azzurro al Ppi di Jesolo

Doveva partorire dopo il 15 agosto ma il secondogenito aveva fretta di nascere, e lo ha fatto in tempi velocissimi al punto di primo intervento avanzato di Jesolo tra la gioia del personale e dei genitori.

Il lieto evento è avvenuto lunedì 14 agosto. Il travaglio è stato talmente veloce da costringere la coppia, residente a Cavallino Treporti, a cambiare destinazione dopo essere partita con il proprio veicolo per recarsi in ospedale. Si è quindi diretta al PPI di Jesolo dove, alle 18.50 circa, il personale medico ha provveduto al parto, avvenuto in modo naturale, dal quale è nato Matteo: 3,4 chilogrammi di bellezza.

Mamma e figlio sono stati poi trasferiti all’ostetricia di San Donà di Piave per i controlli di rito; entrambi sono in ottima salute e verranno dimessi probabilmente giovedì.

Nell’ambulatorio numero 5 del PPI di Jesolo, luogo in cui è avvenuto il parto, il personale ha affisso un fiocchetto di benvenuto al neonato Matteo.