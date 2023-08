Lo spettacolo dei fuochi di Ferragosto a Caorle

Oltre diecimila persone hanno assistito ieri sera allo spettacolo pirotecnico del Comune per salutare l’arrivo del Ferragosto. Una delizia per oltre mezz’ora con persone che hanno assistito dal Lungomare Trieste oppure dalla spiaggia. Prima un inizio tambureggiante, poi i fuochi dal mare. E nella parte conclusiva il gran finale con fuochi dall’ acqua e sul cielo. Applausi a scena aperta e ovazioni alla fine. Unanimemente lo spettacolo di ieri è stato riconosciuto come uno dei più riusciti a Caorle, in un angolo suggestivo della città e di fronte a una platea composta prevalentemente da italiani. Servizio d’ordine garantito dalla Polizia locale. Erano inoltre i primi fuochi d’artificio con l’isola pedonale su Lungomare Trieste introdotta quest’anno (video Padovano)

01:16