Il granchio blu non sfonda fra gli stellati. Cera: «Sta distruggendo la nostra laguna»

Granchio blu in cucina, sì o no? Sarà un piatto prelibato da mettere nei menu anche di ristoranti rinomati? Lionello Cera, re del pesce e due stelle Michelin con il suo Antica Osteria Cera di Campagna Lupia, dice la sua facendo un po’di chiarezza e ne esce uno spaccato da preoccupazione (tanta) e opportunità (al momento forse) per le nostre tavole.

Lui, abituato a maneggiare e preparare pesce da anni, se gli si chiede se è favorevole o meno al granchio blu, la risposta è secca: «Sta distruggendo la nostra laguna e qualcuno sostiene che possa prendere il posto della granseola: la mia risposta è no».

Lionello Cera

Poi, scendendo nei particolari, lo chef prova a “immaginarlo” in cucina. «Ho assaggiato il granchio blu in vari modi» precisa Cera «e secondo me può essere adatto per una riduzione, un caramello così via. Ma è solo il mio parere, non ho la sfera magica su quello che potrà succedere in futuro».

Il pensiero di Cera, tuttavia va oltre la cucina: «Parlo spesso con i miei amici pescatori, preoccupati perché il granchio blu si sta mangiando vongole, cozze, schie, gamberi, piccole anguille. Ha una forza pazzesca sulle chele, si muove in modo molto veloce ed è un grosso predatore. Se nel 2008 c’erano pochi esemplari nelle foci del Po, oggi siamo a circa 20 quintali al giorno nei mercati, con una parte da commercializzare e un’altra smaltita».

Dal punto di vista culinario, Cera lo descrive in questo modo. «Assomiglia molto al granchio di fondale» continua «o a quello rosa pescato ad Ancona. Lo si deve lavorare molto; ad esempio, l’ho preparato con delle marinature importanti, lo tostavo sulla brace e per fare delle riduzioni mi dava degli ottimi risultati, anche per arricchire un altro sapore di crostacei. Ma da lì a dire di spolparlo per farci un qualcosa, la mia risposta è negativa. Piuttosto, e lo ribadisco, la mia paura è non trovare più determinati prodotti ittici, perché il granchio blu sta distruggendo tutto e qui ha trovato le condizioni ideali per riprodursi».

Nel suo locale daMe Bistrot di Dolo, Cera aveva presentato una zuppa di granchio blu. «Non sto dicendo che non è buono, sia chiaro» aggiunge «ma per gli usi descritti prima. Si può usare benissimo in cucina: chissà, magari più avanti lo inseriremo pure noi».

Il modo migliore per “sconfiggere” il granchio blu è mangiarlo, così dicono delle scuole di pensiero. «Ma quanto dobbiamo mangiarne» si chiede Cera «se ne peschiamo 20 quintali al giorno? (ride ndr). La sua riproduzione è rapida. Se mi dovessero chiedere di acquistarne un tot al giorno, lo farò volentieri e lo preparerei nel modo già descritto, perché ci sta benissimo ma quando è arrivata la vongola, ha trovato terreno fertile e non ha fatto i disastri del granchio blu».

E allora non resta che capire quale sarà l’evoluzione della cucina ittica nei prossimi anni. Tenendo conto del granchio blu, ovviamente.