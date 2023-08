Jesolo, risse sfiorate e sosta selvaggia: il bilancio dei controlli in centro è di cento multe

Un centinaio di multe per divieto di sosta e risse sfiorate tra giovani alterati.

Un' altra notte di presidi nell'area di piazza Mazzini, compresa fra piazzetta Casabianca e piazza Aurora. Pattugliamenti con personale in borghese e l'unità cinofila sia sulla via principale interessata dalla ZTL e sull'arenile.

Il servizio si è svolto nella fascia oraria compresa fra le 20 e le 4.

Sette i verbali per violazione del regolamento di polizia urbana che vieta la detenzione e la somministrazione di bevande alcoliche su suolo pubblico e demaniale marittimo per tutto il mese di agosto dalle 20 alle 6.

Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga sono stati sanzionati tre giovani, fra cui una minore perché detenevano lievi quantità di hashish, marijuana e cocaina. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura e sanzionati con 400 euro, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Per la polizia stradale, elevate circa un centinaio di multe per sosta vietata, quindi decine a risciò, velocipedi elettrici e monopattini sulla ZTL.

Durante la notte in piazza Mazzini un extracomunitario ubriaco ha perso il controllo e si è rifiutato di esibire i documenti.

E' stato necessario ammanettarlo e trasportarlo negli uffici per la identificazione. Lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità, anche per ubriachezza molesta e gli è stato applicato il relativo daspo urbano.

Durante il presidio della piazza ci sono state in varie occasioni per l'accendersi di risse fra i giovani che sono state evitate dalle forze di polizia.