Speciale Ferragosto sul litorale veneziano: ecco cosa fare tra musica, cultura, spettacoli e feste in spiaggia

Si accendono i fuochi d’artificio sul litorale, stanotte alle 23 in punto lo spettacolo avrà inizio al lido di Jesolo, dove saranno visibili lungo tutto il litorale con punto di riferimento in piazza Mazzini, e anche a Eraclea Mare, sempre alle 23 sulla spiaggia della località turistica che ha organizzato un bello spettacolo per gli ospiti.

La sera del 14 agosto ha esordito Sottomarina con il tradizionale spettacolo pirotecnico sulla laguna del Lusenzo.

Tuttavia stanotte sarà dedicata soprattutto a eventi e spettacoli nelle discoteche del litorale.

Lo Jesolo Music Park di fianco al King’s ha fatto il pieno sabato con oltre 12 mila persone tra il concerto di Shiva in via John Lennon e la notte Art15 e Nicky Savage.

Sulla spiaggia di piazza Brescia, oltre 5 mila persone all’Holi Festival dei colori, organizzato sempre dal King’s.

In questi giorni a Jesolo sono protagoniste le dieci installazioni dedicate alle “anime gemelle” per scattare un selfie fronte mare. L’iniziativa rientra nel grande progetto di Lago di Garda in Love.

Jesolo si è trasformata in questi giorni di Ferragosto nella città degli innamorati con l’installazione di 10 postazioni selfie dedicate all’amore sul lungomare.

L’iniziativa si inserisce nel grande progetto di “Lago di Garda in Love” dal 10 al 15 agosto ha visto andare in scena l’edizione 2023 “Un’estate d’amore” dopo il grande successo a San Valentino festeggiato fronte mare anche a Jesolo.

Il 14 sera, intanto, al dinner club Hierbas si è svolto un White Party di ferragosto.

Ma l’evento più atteso è oggi 15 agosto sempre allo Jesolo Musica Park di fianco al King’s a partire dalle 17 e fino a mezzanotte: si esibiranno sul palco Mduza, Marco Carola e Ilario Alicante, tre star internazionali della consolle. L’aftershow sarà poi in discoteca al King’s dalla mezzanotte, sempre con Marco Carola e Ilario Alicante.

Sono attese circa 10 mila persone.

Al Muretto, maratona musicale iniziata con Loco Dice in collaborazione con la discoteca Bolgia di Bergamo. E stanotte arriva in consolle nella discoteca di via Roma destra il Dj Gordo.

Al Vanilla Club, per festeggiare Ferragosto, una serata magica, dedicata al mondo circense.

L’esclusivo giardino tropicale adiacente al parco acquatico Caribe Bay si animerà infatti con Rouge Carrousel, uno spettacolo mozzafiato portato in scena attraverso le scatenate performance degli artisti del collettivo Circo Nero Italia: performer, acrobati, trampolieri, giocolieri e ballerini condurranno gli ospiti in un mondo fantastico liberamento ispirato al circo e al Moulin Rouge.

Feste anche nei locali come Marina Club, Capannina Beach, Gasoline Beach club e molti altri. Sono attese circa 500 mila persone sul litorale.

A Venezia musei aperti fino alle 23

Un Ferragosto all’insegna della cultura. Per tutti quelli che non vogliono andare in spiaggia le proposte in centro storico non sono poche.

I Musei Civici propongono un’apertura straordinaria per la giornata di festa.

Ca’ Rezzonico e il suo Settecento veneziano e il Museo Fortuny, che abitualmente sono chiusi al pubblico il martedì, apriranno le loro porte per il Ferragosto.

Si potrà poi visitare Ca’ Pesaro con la sua galleria internazionale d'arte moderna, il museo di Palazzo Mocenigo, il Museo di Storia Naturale, ma anche Palazzo Ducale, il Correr, il Museo del Vetro di Murano e quello del merletto di Burano, la casa di Carlo Goldoni e la Torre dell’Orologio.

Non solo i musei scrigno dell’arte veneziana saranno aperti, ma il loro orario verrà prolungato, garantendo così anche la possibilità di visitarli durante la serata, per degli itinerari ancora più suggestivi.

In particolare, Ducale e Correr saranno aperti fino alle 23, mentre Ca’ Pesaro, il Museo del Vetro. palazzo Mocenigo, Ca’ Rezzonico, il Museo di Storia Naturale e il Fortuny chiuderanno alle 20, alle 17 il Museo del Merletto e la casa del Goldoni. Anche per il Ferragosto, è in vigore il biglietto “I musei di Piazza San Marco”, valido per Palazzo Ducale e per il percorso integrato del primo piano del Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana. Sarà possibile, inoltre, visitare gli itinerari “Segreti di Palazzo Ducale” e i “Tesori nascosti del Doge”. Non solo, le famiglie potranno partecipare ai percorsi educativi, organizzati per gruppi accompagnati da operatori didattici incaricati.

Sottomarina: atmosfere latine ritmo e spritz in tutte le spiagge

Atmosfere latine stasera a Sottomarina alle 21 in piazzale Italia, dove è stato montato un mega palco per ospitare tutti gli eventi delle settimane centrali di agosto, con la festa caraibica, organizzata dalla scuola Andrea Latin style. Per l'evento centro pedonalizzato e negozi aperti.

Dalle 20 sul Lungomare mercatino sotto le stelle. Numerosissimi poi i party in spiaggia: dalle 16 beach party ai bagni Sirena; al Cayo Blanco "Besame"; alla Playa Bonita "Vamos a la playa" con dj set di Pier; ai bagni Tegnùe dalle 17 "Beach burning party" con fuochi d'artificio e giochi di luci; ai bagni Miki aperitivo musicale.

Bibione, tutti con il naso all’insù alle 23, domani il bis

Oggi si celebra l’ Assunzione di Maria, patrona di Bibione. Si accavallano celebrazioni religiose ed eventi “profani”. La messa è programmata alle 21. Si tratta di una messa internazionale, in più lingue, presieduta dal vescovo di Concordia monsignor Giuseppe Pellegrini, nella chiesa dell'Assunta.

Segue la processione verso il mare. A Bibione, attorno alle 23, offrirà lo spettacolo pirotecnico, anche questa una grande tradizione. I fuochi verranno esplosi da piazzale Zenith. Domani, invece, sono previsti nuovi fuochi d’artificio, ma nell’entroterra, precisamente a San Giorgio al Tagliamento.

Cavallino-Treporti: Uno spettacolo con le fontane danzanti

Dalle 18 di oggi con il "Blue Dream Summer Party", l'evento promosso dal Comune e dalla Pro Loco che si terrà a Ca'Savio all'accesso a mare della frazione. In piatto forte della manifestazione a ridosso della spiaggia il concerto "Superstar show amazing tribute con Roy Paladini". Uno spettacolo nel quale Paladini insieme a Sara Migatti e Larry Dacco, farà rivivere in "ordine cronologico" la storia delle pop star all'insegna del "trasformismo" con più di 30 cambi d'abito. Ad animare la festa inoltre ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti alle 22,30. Il tutto aspettando il grande spettacolo pirotecnico che si terrà il 26 agosto.

Caorle: mostre aperte, grande concerto dopodomani

Oggi e domani musei aperti. La mostra su Andy Warhol resta aperta dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22. Nel piano terra e nel primo piano, oltre alle opere del grande artista american ospita opere di a Mario Schifano, Tano Festa e altri che negli anni ‘60 e ‘70 presero parte anche alla Biennale di Venezia. Il Museo nazionale di Archeologia del Mare è aperto oggi e domani in orario tradizionale: dalle 10 alle 18, nella sede di Sansonessa. I concerti riprenderanno con un grande evento giovedì 17 agosto, quando al teatro Hemingway sulla spiaggia di Levante si esibirà la cantante jazz Maria Dal Rovere.

Portogruaro: comincia la festa dell'Assunta e "Delirio Show"

Le tradizioni legate all'Assunta hanno molto seguito anche nel portogruarese. Per la Madonna della Pescheria messa alle 7 e poi la gara delle caorline. Anche il Museo Nazionale Concordiese sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 per dare modo a chi ne avesse voglia di visitarlo. Oggi a Concordia area archeologica aperta dalle 14,30 alle 19,30. A Fossalta c'è la festa dell'Assunta. Al Ferragosto Fossaltese si esibisce questa sera dalle 21 il noto comico Beppe Braida, con il suo "Delirio Show". Allo scoccare della mezzanotte via allo spettacolo pirotecnico che chiude la rassegna di eventi.

Mestre: Via Piave in festa cibo e spettacoli ai giardini di tutti

A Mestre, il Ferragosto è musicale con gli appuntamenti di Open Porta Verde, ai Giardini di via Piave, che quest'estate si sono riscoperti in tutta la loro bellezza e vivacità, anche contro il degrado. Dalle 19 musica, anguria per tutti e cocktail estivi per una serata all'insegna della convivialità e del divertimento per grandi e piccoli. Quello in corso a Mestre è un vero e proprio progetto di riqualificazione dei giardini di Via Piave che, da luogo di degrado si sono trasformati in un luogo di vita di comunità. Musica, gastronomia, animazione per bambini ed eventi culturali sono stati gli ingredienti che hanno permesso la trasformazione del parco.

Torcello: Basilica e Museo ingressi gratis e celebrazioni

La Città metropolitana di Venezia e il Patriarcato, in collaborazione con San Servolo srl, offrono a tutti i visitatori l'ingresso gratuito al Museo di Torcello e alla Basilica di Santa Maria Assunta. Non mancano i momenti di culto per celebrare la festa dell'Assunzione: nella basilica del Torcello alle 10 è prevista la Santa Messa solenne presieduta dall'Abate Emerito di Praglia don Norberto Villa, alle 11.15 il concerto dell'Assunta a cura de "L'Offerta Musicale di Venezia" diretta dal maestro Riccardo Parravicini. Dalle 12.45 alle 15.45 sarà possibile prendere parte ad un percorso guidato gratuito "Torcello, alle origini di un'identità".

Lido di Venezia: all'Excelsior una cena di gala fuochi e musica

Serata sfavillante al Lido, all'hotel Excelsior. La cena di gala "Dinner with the stars" porterà musica ed eleganza in una location d'eccellenza, oltre che un suggestivo spettacolo di fuochi piromusicali.

L'aperitivo avrà il via dalle 19. 30, seguirà poi la cena dalle 20. 30. Spettacolo di danza con dei ballerini d'eccezione, apprezzatissimi in tutto il Paese, Lucrezia Lando e Leonardo Lini di "Ballando con le Stelle" e "Amici" , alla ribalta dopo la loro partecipazione ai talent. Musica dal vivo a cura di "Maria live band" e animazione per bambini a cura del "Delfy Kids Club" . Una serata in cui grandi e piccoli potranno divertirsi.