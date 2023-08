Qui fece i primi passi nella fede ma Salzano non vedrà il San Pio X

Ci sono amarezza e delusione a Salzano per il pellegrinaggio che il prossimo ottobre riporterà “a casa” le spoglie di San Pio X, patriarca di Venezia e Papa della carità, mai dimenticato. Fra le tappe decise dalla Diocesi di Treviso e dal Patriarcato di Venezia, Salzano però non è prevista.

Un colpo al cuore per i fedeli, dal momento in cui don Giuseppe Sarto – questo il dome di battesimo, prima di essere eletto Papa – iniziò il suo cammino ecclesiastico proprio a Salzano, dove arrivò come un giovane parroco 32enne e vi restò per nove anni, fino al 1875.

«I salzanesi sono molto attaccati alla sua figura», commenta il sindaco Luciano Betteto, «per questo è veramente un peccato che le spoglie non possano fare tappa nel nostro comune».

Il primo cittadino ha provato svariate volte ad avanzare la richiesta, sia con il parroco don Giulio Zanotto che con la Diocesi di Treviso (alla quale appartiene Salzano), parlando direttamente anche con il vescovo. Niente da fare, la risposta è sempre stata negativa. Le spoglie, dal paese che ha visto il prete intraprendere i primi passi nel mondo della fede, non passeranno.

«Mi hanno detto che per questioni legate al trasporto, non è possibile. Ho insistito, ma non è servito», continua il sindaco, sottolineando che «la figura di Pio X è stata fondamentale per Salzano, in quanto aveva aiutato non poco la Filanda, inserendo molte ragazze. Aveva contribuito allo sviluppo produttivo del nostro comune».

La Diocesi di Treviso fa sapere che il pellegrinaggio è stato pensato in questo modo fin dall’inizio, con tappa a Riese – che diede i natali al Santo – e Treviso: «L’urna è delicata e anche al momento del via libera ottenuto lo scorso anno dal Vaticano, è stata sottolineata la necessità di proteggerla, facendo meno spostamenti possibili».

Eppure nella Diocesi di Venezia le spoglie di Pio X andranno nelle parrocchie di Caorle e Gambarare di Mira – poste ai due estremi del territorio, rappresentative di tutto il Patriarcato di Venezia – e a San Pio X di Marghera, che porta il suo nome, prima della cerimonia conclusiva nel centro storico, nella Basilica della Salute e poi a San Marco.

Il Patriarcato, lo scorso sabato, ha fatto presente come queste siano solo delle anticipazioni. Bisognerà, infatti, aspettare ancora qualche settimana per avere il programma dettagliato del pellegrinaggio. Allora, il primo cittadino e tutta la comunità da lui rappresentata sollevano un sopracciglio e si chiedono perché una tappa in più nel Trevigiano non sia stata possibile e com’è che se si devono ridurre gli spostamenti dell’urna, nei comuni della Diocesi di Venezia si possano fare molte più tappe.

Da Treviso mettono le mani avanti: «Non c’è volontà di escludere nessuno». E il sindaco risponde: «Lo ricorderemo da soli. È andata così, peccato».