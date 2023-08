Discoteche e locali di Jesolo pronti: ecco cosa fare a Ferragosto

Lo Jesolo Music Park di fianco al King’s fa il pieno: oltre 12 mila persone tra il concerto di Shiva in via John Lennon e la notte Art15 e Niky Savage.

Un successo per questa realtà che si affianca alla discoteca King’s e al dinner club Hierbas.

Il mondo della notte si risveglia in attesa dei fuochi d’artificio alle 23 del giorno 15 agosto sulla spiaggia di Jesolo.

Eventi e appuntamenti di Ferragosto

Sono protagoniste le dieci installazioni dedicate alle “anime gemelle” per un selfie fronte mare, iniziativa che rientra nel grande progetto di Lago di Garda in Love. Jesolo si trasforma nella città degli innamorati con l’installazione di 10 postazioni selfie dedicate all’amore sul lungomare, in posizioni definite dall’amministrazione comunale con Federconsorzi Arenili Jesolo.

L’iniziativa si inserisce nel grande progetto di “Lago di Garda in Love” dal 10 al 15 agosto vedrà andare in scena l’edizione 2023 “Un’estate d’amore” dopo il grande successo di quella dello scorso febbraio, con San Valentino festeggiato fronte mare anche a Jesolo.

Domenica 13 agosto si è svolto anche il famoso Holi Festival in piazza Brescia, il festival dei colori organizzato dal King’s con 5 mila persone a suon di musica in una manifestazione per grandi e piccini, genitori e nonni.

Il terzo evento sarà Social Music City con Marco Carola e Ilario Alicante il 15 agosto. Saranno, inoltre, sempre aperti i locali Hierbas e King’s.

Il 14 agosto allo Hierbas ci sarà un White Party di ferragosto.

Al Muretto maratona musicale da stanotte con ospite Loco Dice in collaborazione con la discoteca Bolgia di Bergamo. Il 15 arriva in consolle Gordo.

Al Vanilla Club, per festeggiare Ferragosto, una serata magica, dedicata al mondo circense. L’esclusivo giardino tropicale adiacente al parco acquatico Caribe Bay si animerà infatti con Rouge Carrousel, uno spettacolo mozzafiato portato in scena attraverso le scatenate performance degli artisti del collettivo Circo Nero Italia: performers, acrobati, trampolieri, giocolieri e ballerini condurranno gli ospiti in un mondo fantastico, movimentato da personaggi bizzarri e atmosfere incantate, con scenografie e costumi liberamente ispirati al circo dei primi anni del’ 900 e al Moulin Rouge.