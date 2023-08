Tradizione italiana e stile inglese, quattromila visitatori al giorno: ecco i segreti dei Giardini Reali di Venezia

Un giardino è fatto di piante, animali, donne e uomini. Un giardino non è un’area verde ricreativa. È un luogo dove meditare, ascoltare i suoni della natura o se stessi.

I Giardini Reali di Venezia sono tutto questo. Un cameo, nella città aggredita dal turismo, recuperato da Venice Gardens Foundation e grazie all’impegno dell’instancabile Adele Re Rebaudengo.

I giardinetti sono anche la storia di quattro giardinieri che ogni giorno si prendono cura delle 40 specie di piante che compongono, del nido di api selvatiche e garantiscono a merli e passeri di potersi sfamare con le bacche e i fichi che le piante producono in abbondanza e che gli uccelli si contendono con i voraci turisti. E poi c’è Dri, una simpatica e affettuosa cagnolina di Schapendoes olandese, curiosa quanto basta per scovare, tra le piante, i rifiuti che “civili” visitatori gettano e che sfuggono ai giardinieri.

Adele Re Rebaudengo, quando parla dei quattro custodi di questa piccola meraviglia, li definisce una squadra. Senza scomodare la definizione, spesso abusata, di famiglia. Già far funzionare una squadra è un bel risultato. E qui avviene perché a legare i quattro giardinieri, di cui due sono giovani donne, è la passione per il lavoro che fanno e per i giardini.

A guidarli c’è Edoardo Bodi originario del Cavallino. Le sue radici sono nella terra che il padre agricoltore coltivava lungo il litorale. Edoardo, come spesso accade quando si è giovani, decise che non avrebbe fatto il lavoro del padre e finì a fare il fioraio in un negozio del Lido.

Ma poi le piante tornarono ad occupare la sua mente. Decise a quel punto di apprendere la cultura del giardinaggio prima con corsi in Italia e poi con un anno di lavoro nei giardini di Londra. Quindi rieccolo a Venezia a seguire fin dall’inizio i lavori per il recupero dei Giardini Reali diventati un brutto e abbandonato luogo di riposo per turisti stanchi di camminare. Lui conosce, fin dal più piccolo, i segreti del progetto dell’architetto Paolo Pejrone , uno dei più famosi e apprezzati paesaggisti a livello internazionale. A Venezia è riuscito a far “sposare” il giardino all’italiana con lo stile inglese.

Se Edoardo è il capitano, la squadra è formata da tre giovani entusiasti. C’è Valeria Levaggi con una laurea in chimica che ha sfruttato solo per rendersi conto che quella non era la sua strada e ora si occupa di tutte le buone pratiche per mantenere sane e rigogliose le piante, per difenderle da parassiti e malattie senza usare la chimica. Il risultato si vede.

Impegnato in questa “battaglia” bio c’è anche Nadir Zitti, giardiniere giramondo che coniuga la pratica della permacultura con le pratiche più evolute della rigenerazione di orti e giardini urbani. Ha fatto il bracciante agricolo negli Stati Uniti e ha lavorato in Nuova Zelanda, da dove è tornato durante la pandemia. Si occupa del compost che produce usando quello che le varie piante donano durante la gestione e che troppo frettolosamente vengono chiamati scarti.

E infine c’è Clara Umgiesser, che una volta laureata in Scienze della comunicazione ha preferito seguire una sua passione giovanile che occuparsi di comunicati e gestione di social. Ora è lei che si occupa di tenere a bada le piante che tendono a invadere pure lo spazio delle altre, come l’edera. Insomma, derime le diatribe condominiali.

E di questo equilibrio verde a due passi da San Marco, ne usufruiscono mediamente 4 mila visitatori al giorno. Molti arrivano per conoscere il lavoro fatto da Pejrone, altri ci arrivano casualmente (sono la gran parte), più preoccupati a chiedere dove sono le toilette o San Marco, che a fare domande sulle 6 mila piante di agapanthus o su come si sono adattati i mirti. E su tutto questo vigila Adele Re Rebaudengo, l’anima del giardino.

«La cose più importanti per mantenere un giardino sono tre caratteristiche che devono avere coloro che lo curano: professionalità, passione e dedizione. La nostra è una squadra che ha un rapporto molto stretto. Ogni decisione, ogni cambiamento vengono presi confrontandoci tutti assieme».

E al tavolo siede anche Dri, che dispensa affetto come una vera ospite della serra.