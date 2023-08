Bus gratis per le discoteche di Jesolo

Bus Atvo per raggiungere il locali di Jesolo, prima nottata per il progetto promosso dai Comuni di Jesolo e San Donà, Città Metropolitana, Silb e locali della movida assieme al consorzio taxi. Ancora pochi giovani ne hanno fruiti, ma il passo è stato compiuto.

Le corse gratuite sono partite da San Donà e Musile per raggiungere Jesolo. Corse a prezzi calmierati anche per i taxi navetta, da 3 a 5 euro, per portare i ragazzi lungo il lido e alla stazione Atvo di via Equilio.

La prima prova è stata solo una sperimentazione, anche perché l’iniziativa è ancora poco conosciuta. Da sabato 19 agosto sarà possibile stilare un primo bilancio.

Due corse di notte nei weekend fino al 3 settembre

L’idea è stata del consigliere comunale di San Donà, Giulio Bonet, figlio dell’ex sindaca Francesca Zaccariotto.

Il progetto prevede due corse di autobus durante le notti dei prossimi weekend fino al 3 settembre, in particolare tra il sabato e la domenica, con partenza alle 2 e poi alle 4. Il servizio sarà garantito anche la notte di Ferragosto.

I bus si fermeranno in piazza della Repubblica a Jesolo paese, poi in via Roma a Eraclea, l’autostazione Atvo di San Donà terminando il tragitto in via Roma a Musile di Piave, davanti al municipio. Le due corse anticiperanno l’avvio del servizio di trasporto ordinario con la prima partenza dal lido di Jesolo delle 5.45 della domenica che segue lo stesso percorso.

Il servizio è gratuito.

Le discoteche aderenti

Hanno aderito al progetto le discoteche e discobar King’s, Muretto, Marina, Vanilla, Capannina, Gasoline Beach Club, Maxim. Finazieranno le corse Atvo gratuite.

«Io e Giulio Bonet siamo stati sabato notte in piazza Mazzini col sindaco Christoer De Zotti», dice il sindaco di San Donà, Alberto Teso, «con il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto e alcuni consiglieri comunali e operatori turistici per constatare come andava la prima serata. Ovviamente ancora poche persone hanno utilizzato il bus, ma siamo molto soddisfatti per l’iniziativa e il messaggio che stiamo lanciando. Il nostro pensiero è semplice: se riusciremo a evitare anche un solo incidente, indipendentemente da responsabilità, obblighi educativi, costi ed impegno profuso, tutto questo sarà servito. Partirà adesso una campagna pubblicitaria in discoteca, per incentivare l’utilizzo del bus».

L’ex vice sindaco di Musile, Ivan Sacilotto, da tempo impegnato nella sicurezza stradale, è perplesso: «L’idea attuata è interessante, in linea con quello che noi avevamo proposto. Ma deve essere articolata, non dare comunque messaggi sbagliati, ovvero che i giovani possono bere perché tanto andiamo a prenderli».

Romina Ceccato presidente di Alba, luci sulla bona strada, associazione per le vittime della strada, non è convinta del tutto. «Quello che è stato presentato», ricorda, «è un progetto che la associazione da anni proponeva alle amministrazioni del Basso Piave e anche all’Atvo, siamo quindi contenti che finalmente si sia potuto realizzare. Mi complimento con i sindaci di Jesolo, San Donà, con le associazioni di categoria e l’Atvo per aver trovato il modo rapido per mettere in campo questo servizio. Ringraziamo, inoltre, il consigliere Giulio Bonet, che ha sposato subito tale idea, portandola avanti. Il lavoro di squadra è il migliore modo per risolvere i problemi. Resta da risolvere il problema dello sballo. I giovani devono capire quali effetti dà e per questo bisogna portare avanti progetti per responsabilizzarli. L’associazione spera quindi che vengano portati avanti anche progetti finalizzati a educare i giovani sui pericoli dell’alcool e i loro effetti».