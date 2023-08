Il medico macedone che sogna Venezia: «Per l’Italia ho rinunciato a tante offerte»

Ha acquistato un libro di grammatica, legge tutti i giorni i principali quotidiani italiani, in televisione guarda le serie targate Rai, segue gli youtuber del nostro Paese e, ogni lunedì, si collega al sito dell’Ordine dei medici per l’appuntamento settimanale di Tv sanità.

Tutto questo sperando di salire presto su un aereo insieme alla madre, lasciando la Macedonia, per esercitare in Italia la sua professione di dottore.

Adis Asani – 28 anni, di Gostivar, cittadina macedone a un centinaio di chilometri dal confine con l’Albania – è uno dei 254 camici bianchi che hanno risposto all’appello dell’azienda sanitaria veneziana, a caccia di medici di famiglia per i pazienti della laguna.

Dottor Asani, perché proprio Venezia?

«Perché io amo l’Italia, fin dal mio primo viaggio a Roma. Amo l’arte, la lingua, la cultura, il cibo. E Venezia, dove non sono mai stato, è una città speciale: più guardo le foto e più resto incantato. Quando ho letto l’appello dell’azienda sanitaria non ci ho pensato un attimo, mi sono proposto immediatamente. So che siamo stati in due a proporci dalla Macedonia».

Le hanno risposto?

«Ancora no, ma sono fiducioso. Anche perché so che è ancora presto per la graduatoria definitiva. Negli ultimi due anni ho ricevuto moltissime proposte di lavoro dalla Germania, dove si sono trasferiti tanti miei amici. Ma le ho rifiutate tutte, aspettando la grande occasione in Italia, che secondo me è il Paese più bello del mondo. E infatti sto percorrendo anche una seconda strada, per andare a lavorare al centro Nazareth di Padova».

Venezia è una delle città italiane in cui è più difficile vivere.

«È vero, non ci si può spostare in auto e ho scoperto il fenomeno dell’acqua alta, che non conoscevo. Ma tutto questo fa parte del fascino di questa città. Comunque nella vita ho imparato che non esistono strade facili. Ed è soltanto dai percorsi più difficili che si può imparare qualcosa».

Il suo futuro lo vede da medico di famiglia?

«In realtà no, anche se è quello che sto facendo attualmente: a Gostivar, in uno studio privato. Mi sono laureato in Medicina in Macedonia, ma sogno di specializzarmi in Neurochirurgia in un’Università italiana. Per farlo, però, prima ho bisogno di lavorare».

La sua è una famiglia di medici?

«Tutt’altro, e i miei genitori sono molto orgogliosi del mio percorso. Sono figlio unico. Mio padre vive in Romania e lavora in un’azienda di carni. Mia madre, invece, è malata e non lavora».

Non le dispiace lasciare la sua famiglia?

«No, perché mia mamma la porto con me».

In Italia, la sanità sta vivendo uno dei suoi periodi più complessi: c’è una grande necessità di medici, ma l’offerta è poca.

«E in Macedonia è ancora peggio. Con l’aggravante che lo Stato fa pochissimo per risolvere la situazione e, anzi, fa di tutto per complicare la vita anche ai pochi medici che ci sono. Tant’è che sono costretto a emigrare all’estero, proprio perché qui non posso specializzarmi nella branca che ho scelto. In Albania, invece, la situazione è migliore. E infatti, se non dovessi riuscire nel mio sogno di andare in Italia, andrò lì».

I suoi colleghi macedoni sono tutti stati costretti a emigrare?

«Tutti. La maggior parte è in Germania, diversi sono andati in Albania. Ma in Macedonia non è rimasto nessuno, e questo è un grossissimo problema per il mio Paese. Pure gli infermieri se ne vanno all’estero: ho diversi amici a Padova, ad esempio».

Quando ha iniziato a studiare italiano?

«Sette mesi fa. Sto facendo una vera e propria full immersion, tra libri, serie tv, quotidiani, video, telegiornali. Ho qualche difficoltà con la grammatica, devo ancora “fare amicizia” con generi grammaticali e passato remoto. Ma, se voglio diventare un bravo medico di famiglia, una buona conoscenza della lingua deve essere la base. Anche se poi avrò un vantaggio: il corpo umano è sempre uguale».