L’urna con il corpo di papa Pio X torna a San Marco: il pellegrinaggio 64 anni dopo quello del 1959

«O vivo o morto, tornerò a Venezia». Lo diceva il Patriarca Giuseppe Sarto nel luglio del 1903, al momento di partire alla volta di Roma, dove il conclave l’avrebbe eletto Papa. Ora, il suo volere verrà rispettato e il prossimo ottobre - dal 17 al 22 - San Pio X tornerà nella “sua” città.

Per il programma dettagliato del pellegrinaggio è ancora presto e bisognerà aspettare le prossime settimane per avere maggiori informazioni da parte della Diocesi e dell’Amministrazione comunale di Venezia.

Le anticipazioni

Intanto, alcune tappe sono già certe: l’urna con il corpo del Santo Papa veneto andrà nelle parrocchie di Caorle e Gambarare di Mira - poste ai due estremi del territorio e quindi rappresentative di tutto il Patriarcato - e San Pio X di Marghera, che porta il suo nome.

Il momento conclusivo solenne sarà in centro storico, nella Basilica di San Marco e nella Basilica della Salute, sede del Seminario di cui fu temporaneamente il rettore, sia da patriarca che da Papa, e oggi sede della facoltà di Diritto canonico, da lui voluta e a lui intitolata.

«Per noi significa incontrare un testimone della fede delle nostre terre» commenta don Marco Zane, responsabile della comunità vocazionale del Seminario che ricorda come quello veneziano sia stato, probabilmente, l’unico caso al mondo in cui un seminario sia stato diretto da un Papa, seppur per un breve periodo.

Il corteo acqueo in Canal Grande con le remiere per l’arrivo dell’urna del Santo Papa nel 1959

La nascita a Riese

Riavvolgendo il nastro della vita del Pontefice, si deve tornate a Riese, nel Trevigiano. È il 1835, il 2 giugno per la precisione, quando Giuseppe Melchiorre Sarto viene alla luce, secondogenito di quella che sarebbe diventata una famiglia numerosa, dove i genitori Giovanni Battista e Margherita Sanson gli avrebbero dato altri otto fratelli.

Dopo il ginnasio a Castelfranco Veneto, ottiene una borsa di studio per un posto gratuito nel seminario di Padova, dove fu ordinato prete il 18 settembre 1858. Poi arrivarono i primi incarichi, prima come vicario a Tombolo e poi come parroco a Salzano.

Bisognerà aspettare il giugno del 1893 per vederlo eletto cardinale e inviato come patriarca a Venezia, dove entrò nel novembre 1894.

L’orgoglio di un popolo

Da allora, non è più uscito dai cuori dei veneziani e, più in generale, dei veneti, orgogliosi per quel parroco di provincia arrivato prima al pontificato e poi alla santità. «Ha sempre conservato un legame speciale con il Veneto» continua don Zane, «spesso quello che riceveva in dono lo regalava alle diocesi della nostra regione, non teneva nulla per sé. È stato un grande santo della carità».

Le spoglie di Pio X nel presbiterio della Basilica di San Marco, sempre nel 1959

Morto sullo scoppiare della Grande Guerra, nel 1914, a causa di una cardiopatia, le sue spoglie tornarono a Venezia in occasione di un pellegrinaggio nel 1959. Un momento che è ancora scolpito nei ricordi della comunità. «Oggi, accoglierlo significa anche meditare su come lui ha accolto il Vangelo per capire come possiamo farlo noi» conclude don Zane.