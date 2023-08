Ucciso in ascensore a Mestre, l’autopsia conferma: bloccato e picchiato selvaggiamente

L’autopsia ha confermato la ricostruzione della prima ora: Lorenzo Nardelli è stato ucciso dai violenti colpi ricevuti a mani nude,alla testa e al torace.

Politrauma cranico e toracico il referto.

La novità emersa dall’esame effettuata dalla medico legale Mazzaroll (consulente del pubblico ministero Stefano Buccini), affiancata dal collega Cirnelli (nominato dalla famiglia Nardella), sarebbero le lesioni da “trattenimento” riscontrate alle braccia del giovane, che sarebbe così stato bloccato e picchiato selvaggiamente, senza potersi difendere, all’interno dell’ascensore del condominio Bandiera di Mestre, dove il giovane di Salzano ha trovato la morte. Un piccolo vano, pieno di sangue.

L’interrogatorio degli arrestati

Reazione spropositata un tentativo di furto o movente ancora da chiarire?

Contemporaneamente allo svolgersi dell’autopsia, a Santa Maria maggiore si è tenuto il lungo interrogatorio di convalida dell’arresto per omicidio volontario.

I cugini Rasu e Marin Rudu in carcere hanno risposto alle domande del giudice per le udienze preliminari Alberto Scaramuzza, che gli ha contestato di averla organizzato una “trappola fatale”. Il trentaduenne Salzano è arrivato ai piedi del condominio in Rampa cavalcavia 9, con la propria auto, ripreso dalle telecamere di zona alle 22. 35, anche se ancora si ne ricercano le chiavi della macchina.

Rasu e Marin Rudu - difesi dall’avvocato Jacopo Trevisan - hanno raccontato nuovamente la loro versione dei fatti, alla quale gli investigatori sinora non hanno creduto.

«Hanno risposto alle domande del giudice», dice l’avvocato Trevisan all’uscita dal carcere, «ripetendo che stavano tranquillamente cenando e bevendo, quando si sono ritrovati davanti Lorenzo Nardelli, chi non conoscevano. Ne è nata una colluttazione, che è proseguita nel ascensore. Agli atti le telefonate ai carabinieri e al 113 effettuate da due vicini, ma anche la telefonata fatta dallo stesso Marin ai carabinieri».

Per il gip si sarebbe trattato di una chiamata di copertura.

Al termine dei tuoi interrogatori, il gip Scaramuzza ha convalidato l’arresto dei due cugini ed emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.