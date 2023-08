Ingoia un boccone durante la cena in colonia: dodicenne muore soffocato, donati gli organi

Aveva esaudito il suo ultimo desiderio: quello di stare vicino al mare. Voleva sentirne il profumo e poi addormentarsi e risvegliarsi in colonia, assieme ai suoi amici, davanti a una spiaggia. Non ce l’ha fatta il ragazzino di 12 anni proveniente dalla Lombardia, che aveva accusato un malore di carattere respiratorio, mentre stava cenando alla colonia Sant’Ignazio – Leone XIII di Duna Verde, una struttura convenzionata con vari istituti di carattere caritatevole.

Il ragazzino si è spento all’ospedale pediatrico di Padova, dove era arrivato già in condizioni molto gravi, la sera stessa del malore. Una morte che fa riflettere e che addolora particolarmente gli addetti alla struttura, abituati a dover convivere con situazioni di disabilità più o meno gravi.

La colonia estiva Sant’Ignazio alla Duna Verde, dove è avvenuta la tragedia

Il 12enne era affetto da cecità e conviveva con altri problemi di salute. Abitava nella zona compresa tra la provincia di Brescia e il territorio di Bergamo, ma faceva parte di un istituto di Milano che segue ragazzi non vedenti. La struttura aveva pianificato, ancora lo scorso inverno, un periodo di ferie a Caorle, proprio nella zona di Duna Verde.

La colonia Sant’Ignazio -Leone XIII è utile per persone che, in generale, hanno problemi di salute: è a ridosso del mare, si respira bene e gode di ampi spazi verdi. La famiglia del ragazzo non ha avuto alcuna obiezione alla partenza e assieme a una comitiva di altre 60 persone il 12enne ha raggiunto la colonia. Pochi giorni dopo il suo arrivo si è consumato il dramma. Dopo aver ingoiato del cibo ha avvertito un grave problema respiratorio, perdendo subito conoscenza.

La delegazione era accompagnata da un’infermiera professionale che gli ha subito prestato i primi soccorsi, e poco dopo sono giunti gli operatori sanitari del Suem di Caorle.

Vista la situazione particolarmente grave e complessa il giovanissimo era stato poi trasferito all’unità pediatrica di Padova dove ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita. «Siamo costernati per quanto accaduto, abbiamo cercato di lavorare ugualmente, per tutti i nostri ospiti, ma è stata dura - hanno spiegato dalla direzione della struttura – questo evento ci addolora».

Il giovane ha donato alcuni organi, mentre famiglia e direzione della struttura hanno ringraziato, per la professionalità e la sensibilità dimostrati, gli operatoti sanitari che hanno soccorso il giovane. Le attività ricreative e di svago in colonia, dopo un momento di preghiera in ricordo del dodicenne, sono proseguite.