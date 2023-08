Omicidio di Mestre, Lorenzo ucciso a mani nude. Prima di morire gridava: «Ho sbagliato»

Una ferocia inaudita e inspiegabile per punire una persona che forse ha solo sbagliato porta, trovandola aperta, ed è entrata in un appartamento. La violenza è quella che ha usato il moldavo Radu Rusu, 32 anni, per uccidere in un palazzo di via Rampa Cavalcavia, sbattendogli la testa contro lo stipite della porta dell’ascensore, Lorenzo Nardelli, 32 anni di Salzano.

Le urla e il massacro

La relazione del medico legale che ha ispezionato esternamente il cadavere dipinge il quadro di un massacro. Radu sbatte ripetutamente la testa di Nardelli contro lo spigolo dello stipite procurandogli la frattura della parte anteriore destra del cranio, la rottura dei denti e la fuoriuscita di sangue da bocca, naso e orecchie. Reazione che può essere giustificata da un presunto tentativo di furto come vogliono far credere Radu e il cugino Marin, 35 anni, entrambi arrestati per omicidio volontario? Per gli inquirenti della polizia no. Per questo l’ipotesi del tentativo di furto perde consistenza. Se mai ne aveva fin dall’inizio.

Fondamentale sarà capire e dare un significato a quanto riferito agli inquirenti da una testimone che ha detto di aver sentito una prima persona gridare: «Aiuto, aiuto, ho sbagliato», verosimilmente si tratta di Nardelli che una volta inseguito viene bloccato da uno dei moldavi. Mentre una seconda voce, diversa dalla prima, ripete: «le chiavi, le chiavi». A pronunciare queste due parole è uno dei due cugini.

La ricostruzione e ciò che non torna

Riavvolgendo il film della serata gli investigatori hanno stabilito con certezza che Nardelli arriva sotto al condominio di via Rampa Cavalcavia con la propria auto. Una vecchia Opel Astra di colore grigio che parcheggia regolarmente in uno spazio apposito. Poi entra e sale al piano dove c’è l’appartamento occupato regolarmente dai due cugini e dal patrigno di uno di loro che è pure l’intestatario del contratto d’affitto. Davanti alla porta dell’appartamento c’è pure la bicicletta con la quale Marin è rientrato a casa.

Qui il primo elemento che non quadra: i due cugini, al pm Stefano Buccini, che li interroga separatamente alla presenza del loro avvocato Jacopo Trevisan, dicono che Nardelli è entrato nel loro appartamento aprendo la porta con una tessera tipo una carta di credito. Il giovane non è un ladro, non ha questo genere di precedenti e quella tecnica per aprire le porte è usata da chi è uno specialista dei furti in abitazione. Comunque sia, la polizia scientifica trova dei riscontri che il litigio sia iniziato all’interno dell’appartamento. Non viene escluso che la porta fosse stata lasciata aperta per errore dai cugini che per loro stessa ammissione in quel momento (sono le 23.20), sono parecchio alticci, avendo bevuto grappa.

A questo punto un secondo testimone vede due persone correre verso l’ascensore. Si tratta di Nardelli che scappa e di Radu Rusu che lo insegue. Marin stando a quanto riscontrato, chiama i carabinieri. Ci sarebbero state due chiamate. Poi sul posto interviene la polizia. Giovedì sera la zona era di sua competenza. Prima dell’arrivo degli agenti si consuma il massacro. Quando i poliziotti salgono al piano trovano i due cugini con Nardelli già morto nell’ascensore. Radu è l’unico dei due moldavi ad avere segni di colluttazione. Diranno che avevano bloccato l’ascensore perché temevano che salissero i due complici di Nardelli. Presunti complici in quanto nessuno ha visto altre due persone estranee nel condominio.

Autopsia e interrogatori

Oggi alle 8.30 la dottoressa Cristina Mazzarolo inizierà l’autopsia sul corpo di Nardelli, la famiglia di quest’ultimo tutelata dall’avvocato Francesco Livieri, ha nominato suo consulente il dottor Antonello Cirnelli. Invece alle 10.30, i due moldavi saranno interrogati dal gip Scaramuzza, per la convalida dell’arresto.