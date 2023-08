Dopo i taxi, ecco le navette gratis dai locali di Jesolo verso le città per i giovani delle discoteche

Autobus gratuiti per muoversi al lido e convenzioni con i taxi, scatta una innovativa campagna contro gli incidenti stradali al rientro dai locali della notte. Un’iniziativa promossa dai Comuni di Jesolo e San Donà, con Atvo e Fibe-Silb Confcommercio e le discoteche della città balneare. Si parte nella notte di sabato 13 agosto.

Il progetto prevede due corse di autobus durante le notti dei prossimi weekend fino al 3 settembre, in particolare tra il sabato e la domenica, con partenza alle 2 e poi alle 4.

Il servizio sarà garantito anche la notte di Ferragosto. Entrambe le corse partiranno dall’autostazione Atvo al lido di Jesolo, raggiungibile a costo ridotto grazie alla tariffa notturna agevolata, 3 o 5 euro a seconda della distanza, fissata dall’amministrazione cittadina con il Consorzio Taxi. I bus si fermeranno in piazza della Repubblica a Jesolo paese, poi in via Roma a Eraclea, l’autostazione Atvo di San Donà terminando il tragitto in via Roma a Musile di Piave, davanti al municipio.

Le due corse anticiperanno l’avvio del servizio di trasporto ordinario con la prima partenza dal lido di Jesolo delle 5.45 della domenica che segue lo stesso percorso. Il servizio sarà gratuito.

«Questo servizio rientra in un più ampio pacchetto di attività per prevenire gli incidenti stradali e assicurare ai ragazzi un rientro sicuro a casa dopo una serata di divertimento» spiegano il sindaco di Jesolo e consigliere delegato della Città Metropolitana di Venezia, Christofer De Zotti, e il vicesindaco, Luca Zanotto: «Avere al nostro fianco Comune di San Donà, Silb con i locali da ballo, Atvo e la Città Metropolitana è il segnale che tutti siamo impegnati affinché Jesolo sia sempre di più una città dove divertirsi in maniera sana e responsabile. Le attività di prevenzione non ci possono restituire numeri sugli incidenti evitati, ma fosse anche uno solo giustificherebbe ogni sforzo».

San Donà è in prima linea. L'idea è stata infatti del consigliere comunale di San Donà, Giulio Bonet che, a vent'anni, è il più giovane di tutto il gruppo, vicino al mondo giovanile. E' parsa subito una proposta interessante anche al sindaco di San Donà, Alberto Teso.

«Questa è stata un’estate tragica» ha detto Bonet. «Ho pensato quindi a una soluzione che avevo già proposto quando ero rappresentante degli studenti al Liceo, ovvero delle navette che potessero essere a disposizione dei ragazzi a determinati orari».