Omicidio a Mestre, incidente probatorio sui cellulari dei due moldavi e della vittima

Si terrà sabato mattina nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia l'udienza di convalida davanti al Gip Alberto Scaramuzza per Radu e Marin Rusu, i due cugini moldavi di 32 e 35 anni, arrestati per l'omicidio di Lorenzo Nardelli (32) nel corso di una rissa a Mestre.

Il pm Stefano Buccini ha nominato Cristina Mazzarollo come patologa per l'esame autoptico (esito tra 2-3 mesi) ed ha disposto l'incidente probatorio sui telefoni dei due muratori moldavi e sui due cellulari in uso a Nardelli.

In particolare c'è da stabile se fra i tre, prima dell'altra sera, ci fossero stati dei contatti precedenti, e in sostanza se i cugini e la vittima si conoscessero.

Ai due moldavi son stati fatti gli esami del sangue per stabilire se facessero uso di droga (circostanza da loro smentita) che nella casa non è stata trovata.

Marin Rasu risulta essere dipendente di un'impresa edile. Radu Rasu invece, lavora sempre nell'edilizia con il patrigno.

La ricostruzione dell'omicidio

La dinamica non presenta dubbi per inquirenti ed investigatori. Secondo fonti qualificate, la lite è scoppiata nell'appartamento dei due moldavi, per poi concludersi, nella fase più cruenta, nella cabina dell'ascensore del condominio, dove sono stati trovati i due muratori, insanguinati, e il corpo del 32enne con una ferita sulla parte destra del cranio.

Resta però da accertare il movente: e per farlo bisogna capire cosa ci facesse Nardelli in casa dei Rasu; se i tre si conoscessero; infine, se non è stato per un tentativo di furto, per quale motivo Nardelli fosse entrato nell'abitazione.

Sulla difficoltà della ricostruzione influisce anche la frammentarietà del racconto dei due arrestati, interrogati separatamente e tenuti in luoghi diversi in carcere; tra le versioni dei due vi sarebbe qualche discrepanza, forse dovuta allo stato psicofisico, influenzato dall'alcol, nel quale i due trentenni hanno rilasciato le prime dichiarazioni al pm. Al momento, ad esempio, mancherebbero riscontri oggettivi rispetto alla presenza nell'appartamento, o nelle vicinanze, degli altri due presunti complici di Nardelli, come sostenuto dai Rasu.