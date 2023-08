Ucciso a botte in ascensore, ecco chi era Lorenzo: «Ragazzo fragile ma buono. Un ladro? Solo bugie»

«Sì, aveva avuto dei problemi. Era un ragazzone alto un metro e novanta, ma era fragile e nella vita gli era capitato di inciampare. Ma non ci credo che fosse lì per rubare: Lorenzo non era un ladro». A parlare è un operatore sociale che ha incrociato la storia di Lorenzo Nardelli, e non crede alla storia del furto.

Un ragazzo benvoluto da tutti, che certo aveva le sue fragilità, ma che pareva averle superate in modo sostanziale negli ultimi anni. Lorenzo da quasi 2 anni risiedeva in un appartamento di proprietà della famiglia in via Gramsci 17. Il giovane, che un tempo aveva avuto problemi di dipendenza, ora aveva anche trovato lavoro.

«Era un ragazzo che non ha mai creato problemi», racconta un vicino di casa, «nel palazzo era benvoluto. I genitori lo andavano a trovare spesso. Sapevo che Lorenzo – come si dice in questi casi – si era rimesso in carreggiata: sembra avesse problemi con l’alcol, ma era davvero una persona buona».

Il papà ex ferroviere in pensione, la mamma ex insegnante di musica e la sorella di qualche anno più giovane, sono distrutti dal dolore. A far forza alla famiglia, sono arrivati anche lo zio paterno e altri amici e parenti. Tutti sono convinti che in nessun modo Lorenzo fosse un ladro e che la versione fornita da chi l’ha ucciso siano solo bugie. «La famiglia», spiegano i vicini, «è sempre stata vicina a Lorenzo, un ragazzo fragile che ha sempre cercato di aiutare. Certo momenti di tensione non sono mancati, ma il rapporto non si era mai interrotto e l’amore per lui sempre tanto».

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. «Il Comune di Salzano», dice il sindaco Betteto, «è scosso da questa tragedia. Siamo vicini alla famiglia e pronti a fornire tutto il sostegno di cui avranno bisogno».

Fino a circa un mese fa Lorenzo Nardelli aveva lavorato come assistente bagnanti alla Jesolo Turismo Spa, società partecipata che gestisce il servizio di salvataggio al lido di Jesolo. In possesso del brevetto per il salvamento, assunto soprattutto nei weekend: quando era libero dal suo lavoro di autista. «Una persona equilibrata», ricordano i colleghi, «educato, tranquillo e calmo come questa professione richiede. Aveva smesso circa un mese fa probabilmente perché non aveva più tempo libero dal suo lavoro. Siamo rimasti senza parole quando abbiamo saputo come ha perso la vita e ci chiediamo cosa possa essere successo. Siamo vicini alla sua famiglia ed esprimiamo il nostro sentito cordoglio».