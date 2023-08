Omicidio in ascensore. Il condominio Bandiera: «Siamo stanchi, anche di aver sempre paura»

Nessuno entra e nessuno esce dal condominio Bandiera, la mattina dopo l’omicidio di Lorenzo Nardelli. È quasi mezzogiorno, ma non ci sono persone che tornano con le buste della spesa, genitori che tengono per mano bambini o anziani di ritorno a casa.

Sembra un condominio come tanti, di una strada trafficata come tante, ma per capire che posto realmente sia, bisogna entrare e uscire dai negozi della zona. Il racconto di via Rampa Cavalcavia passa dai modi bruschi dei commercianti che non vogliono parlare, non hanno niente da dire o fingono di non capire la lingua.

«Non so niente» dice un cameriere della Trattoria Dalmazia, indicando la porta. «Con i giornalisti non parlo» si rivolge poco dopo al collega.

Nel ristorante dall’altra parte della strada, Pizza e Pasta, una cameriera dice di non sapere che tipo di rione sia quello. Il proprietario tiene gli occhi sull’impasto, se finge di non capire, può evitare di rispondere.

Poco distante dalla porta del condominio, un barbiere la definisce «una brutta zona», non prima di aver chiesto retoricamente cosa pensiamo di trovare, a due passi dalla stazione.

E i furti? «Cosa si può rubare qui, le poltrone?» dice, avvicinandosi all’ingresso come per invitare ad andare da un’altra parte.

Poi ci ripensa, con un coltello taglia una pesca e ne allunga una metà. Solo allora inizia a parlare. «Chiudiamo presto, ma qui la sera c’è da aver paura. Spacciatori, drogati, siringhe, cose così. Ormai non è più una novità».

Le vetrine del suo salone, in alcuni punti, sono attraversate da crepe, delle cicatrici del vetro che raccontano storie di notti violente, che non trovano spazio nelle parole dell’uomo.

Alla sinistra dell’ingresso della palazzina, gli uffici di Fondazione Veneziana, che nel dicembre del 2021 aveva subito un maxi furto di undici computer. Ma dalle impiegate non esce una sola parola. Alla destra, lo studio Dimensione Udire. Per entrare, bisogna aspettare che il «click» metallico della porta dia il via libera.

Il dipendente in servizio non sapeva nulla dell’omicidio, istintivamente passa una mano sullo stipite, cercando segni di un tentativo di effrazione, non si sa mai.

Nulla, allora ricomincia a parlare. «Non abbiamo mai avuto furti, ma non è una bella zona in cui lavorare. Non abbiamo paura solo perché siamo chiusi a chiave, prima di aprire guardiamo chi è, e poi finiamo presto la giornata». Eppure, qualcuno che si faceva la dose sul porticato, l’hanno visto anche loro. E qualche siringa, la mattina, l’hanno trovata.

Via Rampa Cavalcavia è silenziosa, si sente solo il viavai delle auto. Non c’è chiacchiericcio, non ci sono persone che vanno e vengono. Quando capita, i passi sono sempre veloci, gli occhi puntati al pavimento. Le biciclette sono legate con una doppia catena, dopo i tanti furti di questi mesi è meglio essere prudenti. Le saracinesche sono abbassate, sia quelle impolverate dei negozi chiusi, che quelle della Fondazione Veneziana, solo quella dell’entrata è alzata, per le altre va bene così.

Gli unici ad aggirarsi nella zona sono degli operai in pausa pranzo, ma nemmeno loro sembrano del tutto tranquilli. La tensione aleggia nell’aria, è estate ma non ci sono voci che escono dalle finestre aperte, bambini che ridono o fiori ai balconi. I colori sembrano essere scivolati via dal rione, vissuto in silenzio e dietro alle porte chiuse.

Le stesse, dietro cui la notte dell’omicidio, gli inquilini hanno sentito grida, colpi, suoni indistinti che facevano pensare sì ad una serata violenta, ma non ai livelli raggiunti, come avrebbero scoperto qualche ora dopo.

«Non è facile abitare qui» commenta Marco, uno dei residenti nel palazzo, al telefono dalla città in cui sta trascorrendo le ferie. «Episodi come questo, però, non sono mai successi. I problemi erano sempre legati all’esterno del condominio, non all’interno. Nei mesi scorsi la situazione era un po’ migliorata, gente che si iniettava la dose sulle nostre scale non c’era più, ma ora è peggiorata ancora. Mestre non è più quella di una volta, noi abbiamo paura ad uscire a piedi la sera».

Paura, di questo è fatta via Rampa Cavalcavia. Paura, amalgamata al cemento delle case. Paura come il pulviscolo rilasciato dai tubi di scappamento dei mezzi che transitano sulla strada al di là del parcheggio.

«Siamo stanchi», dicono tutti, dal barbiere all’otorino, ma anche il barista, la bottegaia, il condomine. Stanchi delle siringhe, dello spaccio, dei furti delle bici. Stanchi di vedere la propria città diventare un grande “Zoo di Berlino”. E poi, stanchi anche della paura.