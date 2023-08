Jesolo, esce di strada all’alba, l’amico resta ferito e lui fugge prima che arrivino i soccorsi

Crea un incidente in cui l’amico resta ferito ma lui invece scappa e abbandona l’auto con dentro i passeggeri prima che arrivino le forze dell’ordine.

È successo alle “ore piccole” che a Jesolo sono ormai sinonimo di pericolo per tutti sulle strade, anche di chi magari si sta recando al lavoro all’alba.

Così alle 5, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aleardo Aleardi incrocio con via Arino a Jesolo per un'auto finita fuoristrada dopo la perdita di controllo dell'autista, che viaggiava con altri due persone di cui una è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la persona ferita è stata presa in cura da personale del SUEM e trasferita in ospedale. Irreperibile l'autista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.

Il guidatore potrebbe comunque essere denunciato per omissione di soccorso.